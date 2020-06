Audio de abogada maltratando a practicante es difundido y causa indignación en redes

Uno de los miembros del blog esmomento.pe, Mario Arce, en su cuenta de Twitter difundió un audio que ha causado indignación en las redes sociales por su contenido.

“Hace un momento me llegó el audio de una abogada tratando de la peor manera a su intern / pasante / practicante. Escuchen con detenimiento”, escribió el usuario de Twitter.

“Te acabo de pasar un correo, con algunos comentarios sobre la matriz de normas, en primer lugar tú tienes que trabajar para un cliente y por lo tanto tenemos que saber que entiende el cliente, yo no entiendo por ejemplo, que mierda son los colores verde, amarillo y naranja, no lo entiendo. Sé que el amarillo debe ser de la primera entrega de revisión, el verde y naranja que carajos es, tiene que ver una leyenda, mínimo”, dice la abogada Paola Carbajal en el audio.

“Segundo lugar, quítame los malditos filtros de mierda para que la matriz esté inmóvil, cada vez que quiero bien desde obligaciones vinculadas y permisos vinculadas lo que sea. Carajo, que me mueve todo y no puedo revisar, yo no quiero eso, quiero que esté inmóvil esta puta matriz”, agregó la letrada, quien tiene una maestría en Derechos Humanos

“Tercer lugar, porque carajos tengo normas que están en números de normas que están rosaditos, que significa ese rosadito, melón lo que diablos quieras, yo no voy hacer el trabajo por ti, tú eres el practicante, tú me tienes que ayudar, porque sino lo hago yo carajo”, le gritó Carbajal al practicante.

Además, Mario Arce indicó que a la fecha existe esa manera de abusar y maltratar a los practicantes.

“Es terrible saber que hasta hoy existe esa manera de abusar y maltratar a los practicantes. Estar en el inicio de su carrera profesional no los hace merecedores de este tipo de maltratos. Mi solidaridad con Telmo! Y creo que es necesario visibilizar este tipo de hechos”.

“La abogada tiene una maestría en DERECHOS HUMANOS. Está en su perfil. Increíble”, indicó Mario Arce.