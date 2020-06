Denuncian que clínica cobra casi S/ 10 000 diarios por atender a paciente con COVID-19

Al parecer, las clínicas estarían haciendo su agosto durante la pandemia, pues cobran precios muy altos a los pacientes por COVID-19.

La Clínica Internacional estaría cobrando casi 10 000 soles diarios por atender a pacientes con COVID-19, así lo denunció Patricia Pairazaman, quien tiene internado a su esposo en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), tras contraer coronavirus.

Pairazaman declaró en RPP Noticias que al principio trasladó a su esposo al Hospital Guillermo Kaelin en Villa María del Triunfo, pues tiene seguro social. Pero, al llegar al nosocomio, las enfermeras le informaron que había una lista de espera de 20 personas para adquirir oxígeno.

Cuando oye esa información, ella decide trasladarlo a la Clínica Internacional, ya que su esposo también tiene seguro particular.

Desde el 24 mayo hasta la actualidad, su esposo está internado en UCI. Sin embargo, pese a tener un seguro particular, este no ha sido suficiente, ya que la clínica contaba con un tarifario especial para pacientes con COVID-19, el cual cobra por día S/ 9 292.

Y desde el día que se internó su esposo hasta el 15 de junio, la clínica le está cobrando más de 100 000 soles por la atención.

"No me quejo de la atención de los médicos. Estoy más que satisfecha porque han salvado su vida. El problema es económico. ¿Dónde voy a poder pagar más de 10 000 soles diarios?", denunció la mujer.

Asimismo, Patricia explicó que el seguro particular de su esposo les cubrió solo por un monto de 100 000 soles, pero esto se gastó los primeros días de su internamiento.

"Cuando me acerco a consultar, porque veía que cada día la deuda aumentaba más, me responden que la clínica ha pasado paquetes COVID-19 con los asegurados. Eso quiere decir que nos cobran un monto diario independientemente del consumo, sean dos balones de oxígeno o 10, nos cobran la misma tarifa. No tengo acceso al detalle de consumo, solo me dicen por 10 días por 9 292 soles", añadió.

Pero eso no es todo, la mujer menciona que este cobró es adicional a los 23 800 soles que pagó el mismo día que su esposo ingresó y el pagaré en blanco que le hicieron firmar. También se comunicó con SuSalud para intentar disminuir el costo de la deuda.

"Me dijeron que como las clínicas son privadas, no tienen inferencia en las tarifas. Me dijeron que más adelante me pueden ayudar con el traslado a la red Essalud, pero que esto estaría por verse", fue la respuesta que le dieron.