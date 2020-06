Niño nativo de 6 años es ultrajado y asesinado por su primo durante cuarentena [FOTOS]

Conmoción en Huánuco. El cuerpo de un menor de seis años con signos de tortura y abuso sexual fue hallado por la ronda campesina a orillas del rio Pachitea.

Familiares del menor dieron aviso de su desaparición el pasado jueves 11 de junio. Tras una intensa búsqueda, los moradores hallaron el cuerpo sin vida del menor. Aseguran que el pequeño habría luchado por su vida, pues tenía el brazo derecho quebrado y una de las piernas dislocadas. En el lugar, se encontró un jebe que llevaba el niño para cazar aves.

El cuerpo del menor fue trasladado hacia la comisaría más cercana en medio de lágrimas de los pobladores que contemplaron el hallazgo.

El culpable

El responsable del macabro crimen, sería su primo de 19 años de edad, quién al ser cuestionado por los pobladores de la Comunidad Nativa Vista Alegre, intentó sobornarlos con dinero para que éstos lo dejasen huir. Además, presentaba arañones en el pecho, los cuáles habrían sido provocados por su víctima.

El sujeto fue conducido hasta las instalaciones de la Policía Nacional para que se inicien las investigaciones correspondientes.

El hecho que tuvo como escenario el distrito de Honoria, en Puerto Inca, en Huánuco, se suma a los más de 226 abusos sexuales infantiles registrados sólo en el estado de emergencia por la COVID-19.

¿Cómo actuar ante un caso de abuso infantil?

“No se pueden bañar a los niños. Recordar que se debe conservar la ropa. No se debe lavar los dientes. Tener en su mesa de noche el teléfono del comisario. Son algunas sugerencias que yo hago, los niños siempre tienen que estar bien protegidos”, explicó la abogada Rosario Sasieta.

¿Cómo denunciar un abuso sexual?

Si eres víctima o testigo de estos casos, debes saber que no importa el tiempo que haya pasado o si presentas o no las señales de la violencia. La denuncia tiene que ser recibida y debe ser investigada. Además, el proceso es gratuito y no es necesaria la presentación de ningún documento.

Deberás acercarte a la comisaría más cercana, o Fiscalías (Ministerio Público), o Juzgados (Poder Judicial) de Familia o Mixtos a denunciar el hecho. Si la víctima es un/a menor de edad, también puede realizar la denuncia sin la necesidad del acompañamiento de un adulto y exigir dar su declaración en la Cámara de Gesell.

Además, todo centro de salud público o privado puede brindarte la atención médica necesaria de manera gratuita.