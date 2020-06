Abuelo que ultrajó y embarazó a su nieta pide arresto domiciliario por miedo a COVID-19

Un hombre condenado a 18 años de prisión por haber abusado sexualmente de su nieta y haberla embarazado, aprovechó la pandemia del coronavirus y solicitó a las autoridades judiciales prisión domiciliaria para evitar contagiarse del virus. Sin embargo, el pedido fue rechazado.

La justicia de Argentina suspendió, este martes, la audiencia convocada para resolver el pedido de prisión domiciliaria que había presentado E.A., condenado por violar a su nieta Lucía en Tucumán, quien quedó embarazada y que debió dar pelea para acceder a la interrupción legal del embarazo.

Según informó Infobae, el abogado de la familia de la menor aseguró que el pedido para cumplir la prisión domiciliaria por miedo a contagiarse de coronavirus realizado por el abuelastro de Lucía "es absurdo", pues el condenado no integra ninguno de los grupos indicados como de riesgo ante la pandemia.

El informe judicial también indica que "el condenado no debe residir en un lugar donde vivan menores de edad ni personas de vulnerabilidad" y, no obstante eso, el domicilio en el que E.A. pidió alojarse "residen un niño y una persona con síndrome de down, por lo que ni siquiera cumpliría el requisito necesario".

Lucía tenía 11 años cuando su abuelastro la violó y dejó embarazada en febrero de 2019, caso que tuvo amplia repercusión a nivel nacional e internacional. Por las obstaculizaciones que el sistema público de salud le presentó ante su pedido a la Interrupción Ilegal del Embarazo, la niña debió someterse a una microcesárea para terminar la gestación.

