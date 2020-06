Ecuador a punto de controlar la pandemia, pese a aumento de contagios, asegura médico UCI

Ecuador, uno de los países más golpeados por la COVID-19 en Latinoamérica, "está controlando" la pandemia, aunque los contagios continúan en medio de la desescalada de las restricciones de movilidad, señaló este martes a Efe el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos.

Aseveró que han disminuido las atenciones de emergencia y las llamadas a mecanismos creados para tratar casos de la COVID-19, así como el número de fallecimientos por día.

Según el galeno, el 27 de mayo se registró el mayor pico de decesos desde que comenzó la pandemia, 194, pero ahora la cifra no supera la decena diaria.

Quito no igualará a Guayaquil en contagios y muertes COVID-19

Guayaquil -considerada la "Wuhan ecuatoriana"- respira ahora otros aires, con un mejor control de la pandemia, después de que en marzo y abril fuera escenario de críticos momentos con los sistemas sanitario y funerario desbordados, y con fallecimientos en casas de salud, domicilios y hasta en las calles.

Una situación que Zevallos descarta que pueda repetirse en la capital ecuatoriana, Quito, la segunda más golpeada por la COVID-19.

A diferencia de Guayaquil, Zevallos analiza que el brote en Quito ha sido "paulatino, ondulante y con picos pequeños, pero sostenidos" que han permitido una mejor reacción a la infraestructura sanitaria.

"Creo firmemente en que no se va a llegar a la situación de Guayaquil", pues el mayor pico de contagio en Quito ya ocurrió entre el 24 y 26 de abril, sostuvo el ministro.

Sostuvo que el sistema sanitario público en Pichincha "está al límite, pero bajo control" pues hay suficiente número de camas, personal de salud y un "adecuado" número de respiradores.

La recuperación de Guayaquil

La situación cambió drásticamente. El 10 de mayo, por primera vez no se registró ningún fallecido por Covid-19 en Guayaquil. Y en los últimos 10 días, el promedio ha sido apenas de un fallecido diario.

En entrevista con IDL reporteros, Nebot, ex alcalde de Guayaquil, explicó las decisiones oportunas y acertadas que tomó el país para restaurar la trágica situación que vivieron hace dos meses.

"Surgió la idea, y no es la primera vez de formar el Comité Especial de Emergencia por coronavirus (...) Otros países se orientaron a la compra de pruebas. Nosotros dijimos: no podemos hacer todos lo mismo. Decidimos centrar el Comité en medicina curativa, en abastecimiento para la gente que por guardar la cuarentena no puede trabajar y vivir de su sustento, en llevar comida directamente a ciertos sitios con igual finalidad", señaló Nebot para IDL.

"Lo que decidimos fue prevenir y curar para evitar la muerte. Porque hay mucha gente que empieza, por ejemplo, o centra sus expectativas en la adquisición de respiradores. No digo que no sean necesarios, lo son", añadió el exalcalde.

En la provincia de Guayas se han registrado 14.475 casos del coronavirus SARS-CoV-2 y 1.476 decesos confirmados por la enfermedad, mientras que en la de Pichincha -cuya capital es Quito- hay 4.830 positivos y 343 fallecimientos hasta el momento, según las cifras oficiales basadas en pruebas PCR.

Con información de: EFE.