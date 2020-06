Médico ciclista pide a conductores de automóviles respetar la vida de quienes manejan bicicleta

Ante el fatídico fallecimiento de tres ciclistas peruanos durante el inicio de flexibilización del uso de autos particulares, una médico ha logrado sensibilizar en redes sociales sobre el respeto necesario a toda persona que viaja en una bicicleta, un medio de transporte considerado importante en el estado de emergencia por la COVID-19.

Se trata de Melissa Vega (26), una joven médico perteneciente a la primera línea de combate contra la epidemia de coronavirus en el Perú, quien para evitar el contacto con otras personas y como medida de seguridad decidió hacer uso de su bicicleta para transportarse hasta el Hospital Rebagliati, lugar dónde realiza su residentado médico en geriatría.

"Definitivamente es lamentable el fallecimiento de estos ciclistas. Creo que todos los que manejamos bicicleta en algún momento nos hemos visto en peligro por algún vehículo que no ha tenido cuidado con nosotros", lamentó Vega en exclusiva para Wapa.pe.

Conductores de vehículos no respetan la vida de los ciclistas

Asimismo, indicó que pese al toque de queda, se ha dado con la sorpresa de que muchos conductores circulan en el horario prohibido e incluso no respetan las señales de tránsito."Saliendo del turno de la noche, he tenido que parar de manera brusca en muchas oportunidades porque ellos (conductores de vehículos) simplemente se pasan la luz roja y no tienen respeto por la vida de los ciclistas", aseguró la médico.

"A pesar de que ponemos nuestras luces y tomamos todas las medidas de precaución necesarias, siempre uno está manejando con el temor de que nos atropellen, porque los conductores de vehículos no respetan ni siquiera las pocas ciclovías existentes en nuestro país", agregó Melissa.

Ante la falta de consciencia en los conductores de vehículos que ha enlutado a tres familias, la Asociación de Ciclistas del Perú viene realizando una incansable campaña en redes sociales sobre la importancia de este pequeño transporte y el respeto a quienes hacen uso de ellos.

"Hola, mi nombre es Melissa Vega. Soy médico en el hospital Rebagliati y soy ciclista. Voy a trabajar en bicicleta. Si me ves, recuerda que tengo familia y amigos que me esperan. Tú puedes hacer que mi camino sea seguro", se lee en el muro de la Asociación de Ciclistas, una publicación que ha logrado viralizarse en redes sociales como Facebook y Twitter.

Para Melissa, la bicicleta es un vehículo amigable con el medio ambiente, por ello, insta a la población a hacer uso de ella y a los conductores de vehículos a respetar la vida tanto de los peatones como de los ciclistas.

El equipamiento de la bicicleta y el ciclista

El pasado de junio, Día Mundial de la bicicleta, el gobierno publicó un reglamento final de la Ley N° 30936, que promueve y regula el uso de la bicicleta como un medio de transporte sostenible.

De acuerdo al artículo 106-H, la bicicleta y el ciclista que la monta están en la obligación de portar algunos elementos indispensables. Esto con la finalidad de garantizar su seguridad y visibilidad por otros vehículos.

En el caso de las bicicletas, no pueden circular en la vía publica si no cuentan con:

- Un sistema de frenos.

- Un sistema sonoro.

- Láminas retroreflectantes, para la visualización lateral del vehículo.

- Y un alumbrado delantero y posterior, el cual deberá usarse por ley entre la puesta y la salida del sol, y cualquier espacio donde haya poca o escasa iluminación.

Por su parte, los ciclistas deben portar en todo momento con un casco sujetado y una prenda retroreflectante. En caso no cumpla con alguna de las disposiciones, será acreedor a una sanción del 4 % de una UIT (172 soles).