Cerca de 20 periodistas peruanos murieron a causa del covid-19 por cubrir la pandemia

La prensa nacional está de luto. Al menos 20 periodistas han muerto por culpa del covid-19 en Perú. Ellos contrajeron el mal en actividad ya que cubrieron la propagación de la pandemia en todo el país, inclusive sin protección adecuada, informa The Guardian.

“El número pone de relieve los riesgos y las precarias condiciones de trabajo que enfrentan los periodistas que cubren la pandemia mundial en el país andino, que, después de Brasil, es el más afectado en América Latina con más de 170,000 casos de Covid-19 y 4,600 muertes”, señala el diario.

Como en el Perú, varios hombres de prensa a nivel internacional cayeron tratando de informar sobre la pandemia. En el mundo, más de 115 periodistas han muerto a manos del coronavirus en 31 países, según una estimación realizada por la ONG suiza Press Emblem Club.

“Esta pandemia ha despojado las condiciones laborales de los periodistas en Perú”, dijo a The Guardian Zuliana Lainez, secretaria general de la Asociación Nacional de Periodistas de Perú (ANP).

Se estima que seis periodistas murieron en Iquitos, la ciudad más azotada por la covid-19 en el país. Mientras otros cuatro en Limas. Varios dejaron de existir en la costa norte del país, un punto crítico de coronavirus, según la ANP. Además, los informes afirman que decenas de periodistas se están recuperando del virus.

Cerca al 50% de las víctimas trabajaban cuando se infectaron. La mayoría eran trabajadores independientes, mientras que solo cuatro trabajaban para medios de comunicación nacionales.

“Las compañías de medios tienen la obligación legal y moral de proporcionar equipos de protección personal [PPE] para su personal, especialmente aquellos que informan”, agregó Lainez.

El ex presidente del instituto de radio y televisión pública de Perú, Hugo Coya, fue citado por The Guardian: “Se espera que los periodistas vayan a la primera línea, pero no fueron capacitados para protegerse de los puntos de contagio”.