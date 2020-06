China ocultó información importante sobre el coronavirus y la OMS lo sabía

Alrededor del mundo, se han reportado más de 6,2 millones de casos de coronavirus, incluidas al menos 375.000 muertes desde que China anunció su primer caso de covid-19, a finales del 2019.

Sin embargo, según descubrió la agencia The Associated Press tras analizar documentos internos, correos electrónicos y realizar docenas de entrevistas, las autoridades chinas demoraron la entrega del mapa genético del virus durante más de una semana a la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Desde que se reportó el primer positivo a covid-19 en Wuhan, China se demoró al menos otras dos semanas antes de proporcionar a la OMS los detalles que necesitaba, según grabaciones de varias reuniones internas celebradas en enero por la agencia de salud de Naciones Unidas.

Temor de la OMS

Según The Associated Press, la OMS tenía conocimiento de que no le estaban entregando la información del coronavirus completa, sin embargo, continuó elogiando a China en sus declaraciones públicas.

Se presume que la OMS se sentía atrapada en medio de disputas políticas, mientras intentaba solicitar con urgencia más datos de la covid-19. Por lo que en lugar de conspirar contra China, el organismo intentó mostrar a Beijing de la forma más positiva ante la opinión pública, probablemente para persuadir al país para que revelara más datos sobre el brote.

Desde que se obtuvo el genoma del coronavirus, el 2 de enero, hasta que la OMS declaró una emergencia global, el 30 de enero, el brote se multiplicó por entre 100 y 200, según datos retrospectivos del Centro chino de Control y Prevención de Enfermedade