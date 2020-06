¡No te asustes! Estos son los principales problemas que pasará un bebé

Los bebés afrontan problemas de salud y cambios físicos durante su proceso de crecimiento y adaptación a su nuevo espacio de vida, ya que, ellos pasaron durante seis meses en el vientre de la madre donde recibían alimentación por el cordón umbilical.

Los primeros días del recién nacido será fundamental, ya que, experimentará nuevas sensaciones y emociones. Ellos aun no pueden hablar ni comunicar bien lo que les sucede.

Problemas que enfrenta un recién nacido

Los incontrolables y extensos llantos a cualquier hora del día, ya que, todavía no tiene una rutina de nada, pues esta será su principal conducta.

Si tienen alguna inquietud, sueño, hambre, etc lo harán mediante el llanto. Por lo tanto, no te asustes si no puedes calmar su llanto, existen algunas técnicas o trucos que podrían ayudarte a calmarlo, pero si nada de esto lo soluciona es porque algún problema de salud podría estar enfrentando.

Como son muy pequeños todavía son muy sensibles ante cualquier elemento. Los cambios climáticos podrían generarle alergias, gripes, etc.

La fiebre por ejemplo es uno de los episodios que deberá enfrentar en los primeros días de vida. Pues algunos bebés pasan por esto debido al cambio de temperatura del ambiente.

El vómito también es otro problema frecuente que podría preocupar a las madres, sobre todo, si es primeriza. Sucede que los bebés suelen regresar un poco de leche después de haber recibido leche materna por un rato.

Para prevenir los vómitos lo ideal es sacarle todos los gases que se le acumulen después de comer, ya que, además de esto también podría generarle cólicos.

Sus primeros tres días de nacido es normal que sus heces sean de color negro o verdoso. Además esta puede suceder hasta ocho veces al día. Los pañales se cambiarán a cada rato y bastante.

Medidas de cuidado para un recién nacido

Estar preparada para no dormir o estar de acuerdo con la pareja para coordinar quien atiende un rato al pequeño. Además, tendrás que tener preparado bastantes pañales porque se irán con facilidad.

El número del pediatra a la mano sí o sí para que ante cualquier suceso sospechoso puedas llamarlo y no alarmarte por las puras. Pues su salud afrontará cambios obligatoriamente para que con el paso del tiempo tenga las defensas altas.