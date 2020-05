Víctor Zamora: “Mi ausencia en el Minsa no cambiará la precariedad frente a la pandemia”

Ante fuertes cuestionamientos y rumores entorno a su salida, el ministro de Salud, Víctor Zamora, alegó que su eventual renuncia al gabinete no provocará cambio alguno en nuestro precario sistema sanitario, el cual trata de hacerle frente a la pandemia del coronavirus.

Zamora, además, comentó que el único que decidirá finalmente si continúa o no a la cabeza del Ministerio de Salud es el presidente Martín Vizcarra, quien aún no se ha pronunciado ante el pedido de algunos gremios de la salud.

“El presidente evaluará las condiciones en la que debo continuar o si me debo retirar. Mi ausencia o no, no cambiará la precariedad que vivimos hoy frente a la pandemia”, manifestó en diálogo con Canal N.

“Mi puesto está en manos del presidente de la República. Me ha dado la confianza y estoy orgulloso que me la haya dado en un momento totalmente difícil”, añadió.

Médicos en Iquitos

El aún titular de Salud precisó que se encuentra comprometido y al tanto de la situación que afrontan los médicos de Iquitos, quienes padecen de COVID-19. Incluso han muerto a consecuencia del coronavirus.

“Como médico me duele la situación que está pasando en Iquitos, el sufrimiento que tienen sus familias. Nada más lejos de la realidad que yo les esté dando las espaldas. Estoy comprometido con ellos”, remarcó.

Recordemos que algunos gremios de salud como el Sindicato Nacional Médico del Seguro Social del Perú y la Sociedad Peruana de Radiología pidieron al Ejecutivo la salida de Zamora por la situación de los médicos de Iquitos.