¡ATENCIÓN! Desde el viernes restaurantes podrían registrarse para delivery

La ministra de la Producción, Rocío Barrios, explicó que desde este viernes 08 de mayo, los restaurantes podrán inscribirse en el Sistema Integrado para Covid-19 – Siscovid, lo cual permitirá realizar el servicio de delivery.

“Esperamos para el día de mañana tener publicados tanto el protocolo de bioseguridad como los criterios de focalización y con esto a partir del viernes los restaurantes y afines podrán inscribirse en la plataforma del Ministerio de Salud”, manifestó en 90 Matinal.

Asimismo, lamentó que algunas empresas informales estén aplicando el servicio de delivery sin la existencia de los protocolos respectivos.

“Se hace un llamado a los consumidores a que, por favor, no compren estos productos gastronómicos (…). Si compramos a una empresa que no está habilitada y no ha presentado protocolos de seguridad, no hay ninguna garantía sobre los platos que nos están llevando a los domicilios”, acotó.

Sobre el pedido de algunas empresas de relajar los protocolos de salud, la ministra reveló que el Ministerio de Salud (Minsa) evalúa hacer algunos ajustes a raíz de las demandas hechas desde algunos sectores de la actividad económica.

“De una u otra manera se podría encontrar el mecanismo progresivo que nos permita cumplir adecuadamente estos protocolos (…), quizás en los próximos días veamos algunas adecuaciones”, indicó. (Con información de Andina)