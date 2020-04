Educación virtual: ¿Otro mal dentro de la pandemia?

Informe escrito por: Analí Espinoza y Manuel Rojas

En estos últimos días muchos padres de familia se encuentran en el limbo frente a qué sucederá con la educación de sus hijos y para otros, crecen las dudas sobre los pagos de tanto de pensiones escolares cómo el costo de clases virtuales superiores. Para ello, Wapa.pe elaboró este informe en donde esperamos resolver todas sus dudas frente a la crisis que afronta nuestro país en este mencionado sector.

Para ello, Crisólogo Cáceres, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC), indicó a Wapa.pe que se creó una encuesta virtual para detallar cuáles son los puntos irregulares de la educación virtual que tienen insatisfechos a los peruanos.

La encuesta que se hizo de manera virtual y anónima fue respondida por al menos 42 mil 983 padres de familia, de esta cantidad, el 90% ha manifestado sentirse insatisfecho con la educación virtual tanto en los niveles inicial, primaria y secundaria.

Uno de los pedidos importantes de los padres y demás estudiantes de niveles superiores es que las pensiones sean reducidas, pues el servicio al que se suscribieron los primeros meses del año fueron de manera presencial y debido a la coyuntura el servicio se cambió a virtual. La encuesta arrojó que un 77% de encuestados consideran que las pensiones deben reducirse entre 41 y 50% del monto de mensualidad.

Otra molestia de los padres de familia es el poco tiempo de explicación de los docentes a través de internet y la cantidad de tareas que demandan mayor tiempo tanto a padres como a alumnos, pues existe otras actividades que deben cumplirse en casa. Por ello, uno de los pedidos de Aspec es que el Ministerio de Educación implemente un reglamento técnico que detallen ciertas características que deben cumplir las instituciones en sus clases virtuales.

Cáceres señaló que es necesaria se establezca un reglamento técnico para que las instituciones privadas tengan claras cuáles son las obligaciones que deben cumplir en la educación virtual y no brinden un servicio “como se les da la gana” a los niños y adolescentes del país.

Irregularidades que pueden ser denunciadas durante el estado de emergencia

El representante de Aspec menciona: “Durante el estado de emergencia, los padres pueden presentar denuncias ante el Indecopi por dos causas: que la institución no haya enviado su ‘plan de recuperación’ a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) y que ésta haya cobrado las pensiones por adelantado”.

Según la encuesta de Aspec, muchos de los padres de familia, para ser exacto: un 67%, desconocían que las instituciones debían presentar el plan de recuperación ante la UGEL. Un motivo más por el cual se puede acusar a las entidades educativas ante Indecopi.

¿Qué opinan los profesores sobre las clases virtuales y cómo los ha afectado este cambio?

Conversamos con docentes de distintos colegios particulares, quienes nos contaron las bajas y altas que ocasionan las clases virtuales en su vida profesional y personal. Así también cómo se sienten frente a un alumnado dentro de una metodología completamente nueva para ellos.

Jacky Lázaro, profesora de Educación Inicial de un colegio en San Juan de Miraflores

Jacky mira con desconfianza el porvenir. Cuando empezó el 2020, nunca imaginó que una pandemia la obligaría a cambiar su método de enseñanza e impartirlo de manera virtual, para luego toparse con la sorpresa de que el año escolar había finalizado para ella.

Vía WhatsApp, la directora del centro estudiantil donde labora, en San Juan de Miraflores, le comunicó a ella y a las demás docentes de nivel inicial, que sus servicios quedaban suspendidos hasta el 2021 debido a que los padres de familia retiraron a sus hijos del colegio.

“Hasta marzo hemos ido a las aulas. El colegio nos ha dicho que solamente hasta fines de abril enviemos las clases virtuales y material para que nuestros alumnos trabajen. De ahí, ya no más. Porque los padres de familia del salón al que enseño han retirado a sus hijos, y así en todas las aulas, ya que son niños de 2 a 5 años en donde sus padres temen más por su salud, sumando que muchos padres también se han quedado sin trabajo", relató la miss Jacky a Wapa.pe.

“Conocemos las circunstancias, pero obviamente esto no está bien, porque nos hemos quedado sin trabajo, desconcertadas al no tener cómo generar ingresos. Pero tampoco podemos reclamar, porque dependemos del pago de los padres”, añadió.

Jorge Alcocer, profesor de cómputo de un Centro Educativo en Puente Piedra

“Es una situación bastante mixta y controversial, ya que las clases virtuales, si bien tienen éxito en universidades y demás, en el ámbito escolar es un poco más complicado porque los profesores en su gran mayoría no están capacitados para llevar una plataforma virtual”, comentó Jorge Alcocer.

“En donde imparto clases, de 30 colegas, solo cinco profesores están manejando este tipo de clases más o menos”, prosiguió el docente.

Alcocer, además, considera complicado brindar clases virtuales eficientes ya que el contexto de cada alumno en nuestra sociedad es muy variado y cambiante. No en todas las zonas se manejan por igual el aspecto de tener una laptop o la disponibilidad de internet inalámbrico.

“El profesor es consciente de la situación económica que viven los padres de familia. Sabemos que no es igual una clase presencial a una virtual. Pero el trabajo que realizamos es muy complicado porque se tiene que preparar la clase, elaborar las diapositivas, idear la forma en la cual puede trabajar y transmitir conocimiento frente a un monitor. La “chamba” que realizamos ahora es más demandante que antes”.

Sin embargo, Alcocer está consciente de que las clases remotas mejorarían si se emplea el “triángulo de la cooperación”.

“Los padres deben apoyar a sus hijos para así lograr el famoso “Triángulo de la cooperación”, donde intervienen el profesor, que emite la clase; el alumno, que la recibe y el papá, que la refuerza. Sin esta técnica, dudo que las clases funcionen bien”.

Esto con la finalidad de que el alumno no se vea perjudicado en ninguna de las circunstancias.

¿Qué dicen las leyes sobre el pago de las pensiones?

Tras el anuncio del presidente de la República, Martín Vizcarra, de suspender toda enseñanza presencial en los colegios hasta nuevo aviso, las clases virtuales dejaron de ser un complemento para convertirse en una realidad.

Ante ello, los padres de familia comenzaron a retirar a sus hijos de los centros educativos por factores económicos, de salud o inconformidad. Esto ha ocasionado que una gran cantidad de docentes cesen sus labores de manera intempestiva, aunque de manera legal.

Para el abogado Alfredo Maraví, magister en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia en la PUCP, esta interrupción de sus servicios está abalado por el Gobierno, al acogerse a la modalidad de Suspensión Perfecta de Labores.

“Si no hay niños a los cuales prestarles servicios, el centro educativo no tiene la necesidad de contar con profesores, aunque tengan relación laboral con la institución educativa. Ya que esta no se termina, el docente no ha sido despedido sino que se congela o se suspenden las funciones. Ambas partes se ponen de acuerdo y dejan de cumplir con sus obligaciones, es decir, uno no brinda las clases ni el otro remunera esa actividad”, alega el hombre de leyes a Wapa.pe.

De otro lado, y de acuerdo con la inconformidad presentada por las clases virtuales, Maraví explicó que al matricular a nuestros hijos en una institución educativa se está pagando por el servicio de la enseñanza, que normalmente es de carácter presencial, pero dada las circunstancias, los colegios han dado la alternativa de darlas de manera virtual.

“Hay que tener en cuenta que uno no contrata la carpeta, la pizarra, la oficina, el baño, entre otros, que seguramente entra en el calculo de la pensión el valor de las instalaciones, sino que el verdadero objetivo de los colegios es lograr la educación del alumno. Si esos objetivos educativos se logran cumplir si se están prestando los servicios correctamente”, explicó.

“Muchos padres de familia manifiestan que ellos pagaron por una educación presencial, pero en el fondo lo que estaban haciendo era pagar por una determinada calidad educativa y que ciertos conocimientos sean trasmitidos a sus hijos”, continuó.

Sin embargo, si los padres persisten con la idea de que el colegio no está brindando una educación adecuada, como incumplir con el plan de contingencia o reprogramación de clases, y los objetivos educativos no se están logrando, pueden presentar su queja en Indecopi o recurrir a la UGEL de su zona, aunque se espera que sea como último recurso.

“La negociación entre las partes es lo mejor y siempre es posible. Si los padres de familia se organizan y van a conversar con el colegio, pueden llegar a un acuerdo, cosa que sería lo más beneficioso para ambos”

Lo ideal, según el Maraví, sería llegar a un punto medio, que se puede traducir en rebaja de pensiones o fraccionamiento de pagos. O una medida similar que las partes establezcan, con la finalidad de que los niños no pierdan el año escolar.

¿Qué medidas tomará el Ministerio de Educación?

El último domingo, Martín Benavides Abanto, titular del Ministerio de Educación tuvo una entrevista en Panorama, dónde resaltó que su prioridad es que el año escolar no se pierda por el estado de emergencia. Además, detalló de qué manera garantizará la ‘calidad’ de la educación virtual.

A continuación presentamos los puntos más importantes que despejarán algunas dudas por parte de los padres, alumnos y maestros.

Pago de pensiones

Ya sea para nivel escolar, como para superior, el Ministro indicó “No tenemos competencia sobre la regularidad de los precios, más sí sobre la supervisión de la calidad”.

“Hemos convocado al diálogo y hemos esperado que lleguen a un acuerdo los colegios privados. Es importante que las instituciones en este momento sean trasparentes (…) tienen que decirles a los padres de familia que como entidad no pueden bajar las pensiones”, manifestó Benavides en la entrevista.

Frente a la crisis económica de los padres, también señaló que alumnos de instituciones privadas que no tengan condiciones de pagar el servicio, previo análisis de la situación, solo un grupo pequeño podrían ser trasladados a nacionales.

La calidad de educación de colegios privados

Dejando una amplia incertidumbre, el Ministro indicó que los servicios de educación privada de nivel escolar “tenían 20% menos que los colegios nacionales en resultados de evaluación. Lo que indica una baja calidad de educación antes del inicio de la pandemia”.

Además, se refirió al ‘plan de recuperación’ e indicó que los colegios tendrían una sanción en caso no lo hayan presentado a la UGEL.

Sobre las limitaciones de los maestros para brindar clases virtuales

Sobre la dificultad que tienen algunos docentes que brindan la educación virtual a los estudiantes, el titular de la cartera mencionó: “Tengo la esperanza de que lo estén haciendo bien y en ese sentido hay que darle confianza a que se estén adecuando”.

Sobre las clases virtuales para los más pequeños de la casa

Respecto a los talleres y cursos que requieran emplear habilidades de motricidad fina y gruesa para los niveles de inicial y primeros grados de primaria, Benavides indicó: “A través de las plataformas digitales de ‘Aprendo en Casa’, hemos visto que los niños se están adaptando”. Asimismo, indicó que es responsabilidad de los padres realizar un correcto desarrollo de estas tareas. “Para eso están los papás y las mamás que están en situación de aislamiento y esperamos que estén haciendo las cosas que le corresponden”.

¿Qué pasará con la Educación Superior?

Aclaró que alrededor de seis universidades estaban esperando la evaluación para el licenciamiento antes de la crisis. Ahora, en esta coyuntura indicó que “Sunedu ha sacado una normativa de supervisión a través de la cual se les dirá a las universidades cuáles son las expectativas que se espera en el contexto no presencial”.

Sobre las irregularidades de acceso a plataformas virtuales, el Ministro añadió: “Sabemos que hay estudiantes que se están quejando porque no pueden acceder a las plataformas virtuales. Sunedu tendrá que supervisar y emitir las recomendaciones y sanciones que correspondan a estas entidades”.

En el caso de los estudios superiores técnicos, mencionó “no hemos avanzado en el proceso de los institutos, pero son maso menos mil instituciones (…) que no sabemos cuáles son sus condiciones. Estamos coordinando que los mismos institutos hagan una evaluación de sus condiciones para que puedan brindar el servicio virtual”.

Prácticas y Serums

Benavides hizo referencia a los Serums de estudiantes de salud. “Hubo un comunicado del Colegio de Médicos dónde han señalado que los practicantes ahora sí tienen condiciones de salud en la que van a poder continuar con sus prácticas”.

Cabe señalar que, para este informe, Wapa.pe trató de comunicarse con el titular del Minedu, para que pueda ampliar su declaración respecto a las prácticas de otras carreras profesionales y sobre otros puntos importantes en el sector educación; sin embargo, no obtuvimos mayor respuesta.

¿Qué pasará con la educación en zonas rurales?

Referente a la donación de laptops, las cuales serían insuficiente para la cantidad de estudiantes en zonas alejadas, el Ministro señaló “los desafíos en educación son enormes, hemos buscado reducir la brecha digital entre estudiantes de zonas rurales y zonas urbanas. La medida que estamos implementando es que estudiantes desde 4to de primaria hasta el 5to de secundaria tengan tablets con contenido pedagógico del Minedu”.

No olvidemos que importante que nuestras autoridades no bajen la guardia, ya que la educación es primordial para el desarrollo de nuestro país. “La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo” , Nelson Mandela.