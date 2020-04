Policía compra víveres a ambulante anciana: "Toma madre, mañana me buscas si te falta algo más"

Un nuevo gesto de solidaridad se registró a través de Facebook en medio de la cuarentena por coronavirus en el Perú, debido a que un agente de la Policía Nacional del Perú dio una gran lección de vida al apoyar a una vendedora ambulante de avanzada edad, quien no tenía para comer.

Como se recuerda, hace unos días se viralizó la historia de un efectivo que ayudó a una mujer que fue abandonada por sus hijos. El joven decidió comprarle víveres para que tenga alimentos durante la cuarentena que afronta el país ante la pandemia por el COVID-19 que afecta a todo el mundo.

Sin embargo, el agente demostró que tiene un gran corazón y nuevamente en Facebook protagonizó otra gran historia que conmovió a miles de personas y se llenó de halagos por la labor que viene realizando con los más necesitados.

Policía da lección de vida en Facebook durante cuarentena

Desde la declaratoria del estado de emergencia, miles de policías y militares salieron a las calles para garantizar que se cumplan las normas establecidas, con la intención de frenar el contagio de la enfermedad.

Uno de los efectivos que actualmente está en las calles ha logrado ganarse el respeto y los aplausos de admiración de miles en Facebook, debido a que compra víveres en el mercado para una anciana que se dedica a la venta ambulatoria.

En la cinta se puede ver el preciso instante en que el hombre le preguntó a la longeva qué podría hacer él para que ella se vaya a su casa y no se exponga al virus, la noble anciana le respondió que tenía que comer y seguido continuó hablando en quechua.

Ante el pedido de ayuda, el efectivo no dudó en comprarle los víveres que necesita y no dudó en decirle que si necesitaba más, los busque al siguiente día para comprar lo que hacía falta. Acto seguido, el oficial embarcó a la señora en un vehículo de transporte público que la conduciría hasta su domicilio.

"Digan lo que digan no me importa, porque esto lo hago de corazón, no voy a permitir que personas de esas edad que se expongan. No me importa de donde saque el dinero, así me quede misio voy a seguir ayudando", dice como mensaje final el efectivo.