Policía se quiebra de impotencia al ver que población no respeta la inmovilización obligatoria

A pesar de los incansables mensajes del presidente Vizcarra, pidiendo a la población que colaboren con el aislamiento necesario y así frenar la ola de contagio de coronavirus en el país, ciudadanos de diferentes regiones se han mostrado irresponsables e inmunes y han generado ‘desesperación’ en un efectivo policial quien no pudo evitar manifestar su impotencia hasta el punto de casi llorar.

Un policía mostró su impotencia al casi llorar debido a la gran cantidad de conductores de vehículos que no respetan el estado de emergencia y siguen transitando por las calles de Tarapoto, el hecho se registró el pasado lunes en la intersección del jirón Alfonso Ugarte y San Martín, según información de Vía Televisión.

Un vídeo en Facebook, muestra al suboficial Edson Willy Vargas Saavedra, perteneciente a la unidad de Logística la XI Macro Región Policial San Martín, detener a varios vehículos, en su mayoría motocicletas, cuyos conductores y pasajeros transitaban con normalidad en medio de la inmovilización obligatoria decretada por el Ejecutivo.

“La policía sólo cumple su función ¡Entiendan! (…) Están atentando contra la salud pública. Esto no es un juego, yo no estoy acá porque me gusta, también tengo familia y extraño a mi familia”, se le escucha decir al oficial con una voz quebrantada.

¿Qué es la cuarentena?

La cuarentena, en medicina, es un término para describir el aislamiento de personas por consecuencia de una enfermedad, durante un período de tiempo no específico para evitar o limitar el riesgo de que se extienda la mencionada enfermedad.

¿Qué es el toque de queda?

En una entrevista con el Diario Gestión, el abogado penalista Mario Amoretti explica que un toque de que implica el establecimiento de un horario en el que queda terminantemente prohibido el libre tránsito. En el segundo periodo de la cuarentena, el presidente Vizcarra anunció que el toque de queda regirá a partir de las 6 p.m. hasta las 5 p.m. a excepción de Piura, Lambayeque, La Libertad y Loreto dónde iniciará a partir de las 4 p.m. hasta las 5 a.m.

