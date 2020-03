Martín Vizcarra: 10 frases del último mensaje presidencial que nos hacen reflexionar

El presidente de la República, Martín Vizcarra brindó una conferencia en la cual informó sobre las nuevas medidas que se instalarán en la siguiente etapa del estado de emergencia, así como el reporte de casos de coronavirus en nuestro país. Esta sesión, realizada en el décimo quinto día de la cuarentena nacional, dejó a muchas personas reflexionando debido a la información revelada. Aquí te dejamos alunas de las frases más destacadas del último mensaje presidencial.

- “Porque te quiero abrazar como antes, nos distanciamos ahora”

- “No vamos a escatimar en esfuerzos [para contener la propagación del COVID-19]”.

- “En este momento lo más importante es la confianza y ello incluye tener la información correcta”.

- “No se sorprendan que la curva siga aumentando. Estamos logrando que esta no se dispare”, expresa el mandatario.

- “Si nos quedamos de brazos cruzados, el daño sería altísimo”, señala el presidente Martín Vizcarra.

- Víctor Zamora, ministro de Salud: “La señora Zulema Tomas recibe toda mi solidaridad al conocerse que tiene COVID-19”.

- Presidente: “Ayer dijeron que incluso yo tenía coronavirus porque no me presenté ayer”. Pide no hacer caso a la información falsa en torno al tema.

- Vicente Zeballos sobre ley de protección policial: “Estamos en estado de emergencia, pero sujetos a Estado de Derecho: la Constitución prima. El ministerio de Justicia dio una opinión negativa sobre esa norma”.

- Ministra de Economía: “No es un buen momento para el retiro de un 25% de los fondos de las AFP. Pero entendemos que en esta situación complicada hay muchas familias que están angustiadas”.

- María Antonieta Alva: “Se calcula que al menos 1.2 millones de personas van a poder retirar el 100% de sus fondos [de su AFP]”.

Es importante tomar en cuenta la gravedad de la situación; seamos responsables, conscientes y acatemos la orden de aislamiento social, ya que está comprobado que es una medida eficaz para frenar la propagación del nuevo coronavirus.

