Anciana llora al recibir ayuda: “Voy a rogar a Dios para que no les pase nada malo"

Las lágrimas de Cristina Erlinda Ramos Gonzales, una humilde mujer de 82 años, no fueron en vano, el último domingo recibió una reconfortante visita por parte de los integrantes del proyecto Munayki y efectivos de la Policía Nacional del Perú de la comisaría de Acostambo, quienes llegaron con víveres de primera necesidad.

“La Policía Nacional del Perú, sabemos que no ha recibido el bono, y nos hacemos presente con estos víveres para usted y su familia”, mencionó el comisario de Acostambo capitán PNP Juan Romero.

En medio de lágrimas y sollozos la longeva mujer quien vive con otro adulto mayor respondió este noble gesto.“Voy a rogar a Dios con todas mis fuerzas para que no les pase nada malo, muchas gracias”, respondió

"¿Qué cosa como?, no tengo nada”, el llanto de una anciana que no recibió el bono de S/380

Una anciana no pudo contener el llanto al salir del Banco de la Nación de Chilca en Huancayo y enterarse que no le tocó el bono para poder sobrellevar la cuarentena, pues ya no tiene qué comer.

“¿Qué cosa como, no hay nada?”, dijo la anciana mientras el periodista trataba de animarla y le decía que haría pública su denuncia para que las autoridades acudan en su ayuda.

