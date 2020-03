"¿Qué cosa como?, no tengo nada”, el llanto de una anciana que no recibió el bono de S/380

Luego de que el presidente Martín Vizcarra, decretara 13 días más de cuarentena para evitar la propagación del coronavirus en el país, la principal preocupación de los peruanos es con qué dinero podrán sobrevivir si no pueden trabajar. En redes sociales, diariamente se viraliza historias de ciudadanos que no figuran en el registro de personas a recibir el bono de S/380.

Esta vez, una anciana de Huancayo lloró desconsoladamente al enterarse que no le había tocado el bono de S/ 380. Su desesperación por no saber cómo solventarse en estos días de cuarentena ha conmovido en Facebook.

La mujer con su vestimenta propia de la sierra no pudo contener el llanto al salir del Banco de la Nación de Chilca en Huancayo y se quejó porque no le tocó el bono para poder sobrellevar esta situación, pues ya no tiene qué comer.

“¿Qué cosa como, no hay nada?”, dijo la anciana mientras el periodista trataba de animarla y le decía que haría pública su denuncia para que las autoridades acudan en su ayuda.

