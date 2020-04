¡Dama de hierro! Tiene 99 años y venció 2 veces a la malaria y ahora al coronavirus

¡Vamos que sí se puede! Esta noticia nos llena el corazón de alegría y nos vuelve la esperanza, luego que una mujer de 99 años venció al coronavirus. Pero esto no acaba ahí, la dama quién está a punto de cumplir 100 años, también ha vencido dos veces a la malaria.

Carrie Pollock, es la nueva paciente en recuperarse del nuevo coronavirus en Reino Unido y esto ha provocado la admiración de miles, en medio de esta emergencia sanitaria mundial.

"Tuve malaria dos veces mientras estaba en África y eso probablemente fue un poco peor que el coronavirus. Estoy realmente feliz de estar de vuelta en casa ahora, aunque escucho todos mis audiolibros. Escuché mucho Radio 4 mientras estaba en el hospital, pero estoy feliz de estar fuera", contó Pollock a Metro, ya recuperada y desde su casa.

Según compartió el portal británico, Pollock fue oficial de policía especial de la sucursal en Kenia. Tras, vencer esta nueva batalla, calificó de maravilloso la labor de los especialistas en el Hospital Queen Alexandra en Hampshire, Inglaterra.

"Me gustaría dar las gracias a todos los médicos y enfermeras que me ayudaron. Son personas maravillosas, fueron muy amables y me hablaron mucho sobre África, así que me gustó", comentó esta valiente anciana, quien está cerca de cumplir 100 años.