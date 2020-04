Pico y placa de género: "Dentro de los derechos se debe respetar el derecho a la identidad"

El presidente del Perú, Martín Vizcarra, luego de dictar la medida que alterna la circulación entre hombres y mujeres, anunció que se conservará el respeto a la identidad de género, además de no tolerar ningún acto discriminatorio u homofóbico.

“Es importante que el presidente haga explicito que en nuestra sociedad en general las personas trans son personas que sufren discriminación, pero lamentablemente es algo obvio que va a pasar estos días”, analizó la abogada y docente de derecho Beatriz Ramírez en conversación con Wapa.pe.

Para Ramírez, uno de los principales cuerpos que suelen asociarse a actos de violencia contra las personas trans son las fuerzas del orden, como la policía o las fuerzas armadas. Ellos – gracias al estado de emergencia- poseen un gran poder sobre nosotras y nosotros.

Abuso de autoridad

Según el presidente de la República, las Fuerzas Armadas está condicionadas a actuar con respeto con toda la población, pues no permitirá actos homofóbicos como muestra de su poder en las calles.

“Todos en general debemos guardar el respeto de los derechos de las personas. Y dentro de los derechos que todos tenemos está el derecho a su identidad”, sugiere la experta.

“Entonces, toda persona que se desplaza por la vía pública el día que le toca circular a las mujeres y tiene apariencia femenina, ya que es fácil darse cuenta al ojo que al principio su sexo biológico era el masculino pero ha hecho una serie de ajustes en su apariencia, debe permitírsele pasar como las demás personas”, acotó.

¿Qué días pueden salir la comunidad trans?

Sin embargo, una gran interrogante salta a la palestra: ¿Cómo las fuerzas del orden podrán discernir para actuar con respeto ante este sector de la población? Sabemos que no se han optado mecanismos de reconocimiento con DNI para que las personas no rompan el distanciamiento social. Al fin y al cabo, la medida busca que haya menos personas en las calles, más no hacer un control de identidad de las personas.

“Acá se debe utilizar el criterio legal. Recordemos que el año 2016, nuestro Tribunal Constitucional (TC) resolvió el caso de una persona trans que estaba disputando su identidad. En la sentencia, el TC señaló que para ver la identidad de las personas el sexo es una variable pero importa no solo la genitalidad de las personas, sino como las personas definen su propia existencia y se identifican a sí mismas”, señaló Ramírez.

Entonces, lo relevante para cumplir esta disposición, sería que toda persona que se identifique como mujer, aunque en su DNI no lo diga así, como la comunidad trans, puede salir los días indicados que son para mujeres, mientras que las personas que se identifiquen como varones, pueden salir en los días destinados para ellos.

Además, en muchos casos es fácil de percibir el género del cual quiere ser parte cada persona. “Demasiadas personas trans adecuan su vestimenta, adecuan su apariencia a como quieren que el mundo las reconozca. Por lo que no es difícil a simple vista que otra persona pueda identificar que alguien se inclina más para lo femenino o lo masculino”, contó la abogada.

Perú, país inclusivo

Las palabras de Martín Vizcarra calaron con fuerza en casi todo el país. Su mensaje de inclusión e igualdad de género levantaron la moral de miles de peruanos en medio de épocas convulsas, donde el coronavirus trata de invisibilizar los verdaderos problemas sociales que atravesamos.

“Es bueno que el presidente tenga claro que es lo que queremos ser, pero también consideramos bueno que reconozca lo que somos. Y somos una sociedad que todavía tiene muchas muestras de discriminación. Tanto así, que el mismo ha tenido que decir que las fuerzas del orden van a tener instrucciones de no discriminar a las personas”, concluyó Ramírez.