Amor y más amor necesitan los niños con autismo para afrontar la cuarentena

Cuando el presidente del Perú, Martín Vizcarra, comunicó que habrá flexibilidad para que los niños con condiciones especiales salgan unos minutos de sus casas por un tema de salud durante el estado de emergencia, “Cucho” Galarza sintió alivio. Alivio por su hijo y todas las personas con autismo.

Galarza, bajista del Grupo Río, afronta la cuarentena de la mejor manera para cuidar y velar por la salud de Joaquín, su retoño. “En el autismo hay varios niveles y categorías, por ejemplo, el autismo de mi hijo está entre los niveles más bajo, que es el Asperger. Pero también usan un término que no me gusta para nada: “altamente funcional”, como si fuera una máquina, pero es una persona normal con ciertos rasgos autistas”.

Para el músico, el no poder salir a pasear con Joaquín acarreaba ciertas complicaciones, por lo que considera una maravilla la medida que adopta el Gobierno, ya que va a ayudar en demasía a muchas familias en el país.

“Por mi hijo conozco a varios de sus compañeros con autismo que de hecho la deben haber pasado muy mal en la cuarentena. Ya que ellos tienen exacerbados varias fobias, obsesiones, les molesta varias cosas en especial y el estar encerrado el resulta muy difícil, sobre todo si estamos hablando de gente que es muy humilde”, comentó en una conversación con Wapa.pe.

No es capricho

Una de las situaciones más fuertes que atraviesan las familias que conviven con niños que tienen condiciones especiales es hacerles entender de manera puntual que hay un virus invisible por el cual ellos no pueden salir de casa.

Desde hoy las personas autistas estarán autorizadas a realizar salidas terapéuticas que constan de paseos cortos en zonas aledañas a su domicilio por un tiempo máximo de 15 minutos acompañados de una sola persona. (1/3) pic.twitter.com/4ujqhpOWTt — mininterperu (@MininterPeru) April 1, 2020

“Al haber diferentes niveles de autismo, va a haber algunos niños que te puedan entender y otros que no el hecho que es importante quedarse en casa para cuidar la salud de todos”, dice María del Carmen Alfaro, la presidenta de la Asociación Siempre Amanecer.

“Yo imagino que las personas, que no tienen cerca a alguien que padece autismo, o cualquier trastorno mental, junto a ellos, no entienden que la necesidad de salir a la calle no es una malcriadez o un capricho, es una cuestión de salud mental”, acotó.

Alfaro precisa que las personas con autismo no aguantan los encierros. Y es más difícil para ellos cuando de la noche a la mañana se frenan todas las rutinas que están acostumbrados a realizar. Como ejercicios variados en donde el cuerpo está en movimiento constante y se logra un matrimonio con el cerebro para crear alternativas de conocimiento.

Día Mundial de Concienciación sobre el autismo

En el marco del día mundial de concienciación sobre el autismo, para María del Carmen, a un gran sector de la población le falta ser más empático con otro gran sector de la población.

“Si para nosotros, personas comunes, se nos está haciendo difícil estar 24/7 dentro de la casa, tenemos malestar, imagínate ellos. Sus padres estaban muy preocupados porque no los podían sacar a la calle. Entonces, los chicos entraron en una crisis de conducta muy fuerte por esta abstención de no poder salir”, aseveró.

“La gente se pone necia y no sabe bien lo que atraviesa cada una de estas familias”, agregó.

Este 2 de abril, varios colectivos que luchan para concientizar a la sociedad sobre el autismo exhortan a todos en sus casas a que salgan por sus balcones o ventanas con una luz azul para teñir la cuarentena con este color.

“Esta fecha, todos los años, hablábamos y hacíamos hincapié en el tema del autismo, sobre todo para que la gente entendiera un poco más sobre el tema. Que entiendan como ellos se comportan con respecto a la sociedad. Esta vez desde nuestras casas trataremos de hacer entender a la gente lo que significa el autismo”, resaltó “Cucho” Galarza.

“Puede haber un chico que está haciendo una pataleta y pensar que es un total malcriado, pero no se trata de nada de eso. En realidad se trata de un muchacho con autismo”, finalizó.

¿Cómo solicitar el pase terapéutico?

El pase especial para las personas con autismo ayudará a sobrellevar un poco la situación que viven miles de familias. Este es el link para tramitar el pase terapéutico.