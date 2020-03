¡ATENCIÓN! Tus cuentas bancarias pueden estar en PELIGRO si abres estos links

Lamentablemente en estos casos y pese a que el Perú enfrenta una gran batalla contra el coronavirus, existen los amigos de lo ajeno que no dejan de hacer sus fechorías y se las "inventan" para robar nuestra información y así acceder a nuestras cuentas bancarias.

Ante esto y como medida de precaución es necesario seguir ciertas recomendaciones a fin de evitar ser víctimas de los hackers quienes se aprovechan estos momentos para "hacernos caer" en sus trampas.

El Equipo de Respuestas ante Incidentes de Seguridad Digital Nacional no dudó en brindar a la ciudadanía ciertos consejos para no ser víctimas. Para ello es importante que reconozcas que algunos mensajes que llegan a tu teléfono móvil no son verdaderos y que son, exactamente esos links los que llevan a que hackeen tus cuentas.

Medidas para no caer en mano de los hackers

"Se comunica a toda la ciudadanía que se viene observando que los Cibercriminales se encuentran enviando constantemente mensajes de texto fraudulentos a los celulares y a través de la aplicación de WhatsApp, con la finalidad de que el usuario haga click en el enlace que viene en el SMS, para así poder obtener sus datos importantes como las credenciales de acceso a sus cuentas bancarias, para luego acceder a ellas y ser víctima de robo informático, aprovechando la coyuntura en la que se encuentra nuestro País por la “Pandemia del

Coronavirus-COVID-19”, se puede leer en el comunicado.

Recomendaciones para no ser víctimas de robo virtual

1. No responder mensajes sospechosos o de remitentes desconocidos.

2. Nunca hacer clic en los enlaces que envían por SMS, mucho menos realizar algún tipo de transacción y en ningún caso añadir sus datos.

3. En caso de recibir mensajes de promociones de alguna tienda, comercio u otro tipo de entidad, se debe corroborar siempre con la entidad y verificar llamando a los números telefónicos establecidos en su sitio web oficial.

4. Si se recibe una llamada que provenga supuestamente de la entidad que le envió el SMS, verificar la legitimidad de la misma, de no ser así, reportar inmediatamente el caso a la entidad.

5. Proteja su teléfono móvil configurando la actualización automática del software.

6. Reportar a las entidades ante cualquier recepción de mensajes de dudosa procedencia.

7. Reportar el evento al correo electrónico pecert@pcm.gob.pe.

Identifica estas mensajes sospechosos que hacen para robar tus cuentas bancarias