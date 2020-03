Revelan maniobra de China que oculta sus cifras reales de coronavirus

China anunció al mundo que ya no presenta casos de coronavirus en su país, tras ser el origen de todo; sin embargo, medios internacionales aseguran que el país asiático no sería del todo sincero, y es que aseguraron que el régimen dejó de hacer las pruebas de covid-19 a las personas, por ello se explica la reducción de los casos.

Los medios japoneses Apple Daily HK y 47 news denunciaron que se trata de una mentira más del régimen de Xi Jinping: no hay casos porque ya no testean, es decir, ya no están tomando las pruebas a las personas de la zona. Según estos informes, China ha dejado de hacer pruebas para el coronavirus y por eso no hay “nuevos” casos locales.

Donald Trump contra China por coronavirus

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió un contundente comunicado contra el presidente de China, a quien increpó por haber ocultado información. Según el mandatario, el país asiático estaría reteniendo información, por ello lamentó que China haya sido "muy reservada" al respecto.

“Desearía que nos hubiera dicho antes lo que estaba sucediendo adentro. No lo supimos hasta que comenzó a publicarse”, declaró Trump en una rueda de prensa junto al equipo de tarea sobre el coronavirus de la Casa Blanca, que lidera el vicepresidente Mike Pence.

Las principales víctimas de este tipo de ocultamiento fueron los propios habitantes de Wuhan, quienes no fueron advertidos a tiempo por las autoridades que mintieron permanentemente sobre las cifras y la gravedad del caso, indican los medios, los cuales resaltan que recién el 22 de enero, tres meses después de la pandemia, se decidió aislar totalmente a la población.

“La gente en China ha vivido bajo censura por parte del gobierno desde hace muchos años, pero ahora muchas personas están cuestionando cómo la censura pudo haber retrasado acción efectiva al brote de virus y haber puesto muchas vidas en riesgo”, señaló una campaña reciente de Amnistía Internacional.

China inicia pruebas con vacunas contra covid-19