"Quédate en casa, tú que puedes", el desgarrador llanto de una doctora

Para evitar la propagación del covid-19, se toman medidas necesarias, sin embargo, una parte de la población no respeta la cuarentena y continúa sus días a día como si no pasara nada, sin darse cuenta de la gravedad de la situación.

La necesidad de permanecer en casa es uno de los pedidos que más se piden en España, país en el que la epidemia ha cobrado más de mil muertos, por esta razón una médica española suplicó quedarnos en casa.

‘Hazlo por quien te da la gana. Hazlo por ti, por tu familia o por quien te de la gana, pero quédate en tu casa’, pide la especialista en la salud para de alguna manera lograr que la gente pueda entender la gravedad de la situación.

Aunque las restricciones aún tienen algunas libertades, como poder sacar a la mascota a hacer sus necesidades o incluso poder seguir comprando alimentos de primera necesidad, no debemos aprovechas estar libertades para ir en contra de lo que esperamos. ‘No aproveches que se puede salir a comprar para ir a comprar todos los días o ir a comprar varias veces al día. No’, ruega.

En el vídeo, la médica indica que, si continuamos desobedeciendo las órdenes, no duda en que la situación se agrave mucho más. Cuenta que este trabajo es realmente complicado para ella y sus colegas por lo que insiste en pedir hacer caso a las normas, incluso con lágrimas en los ojos. ‘No hay camas, no hay respiradores, no hay personal no hay equipo de protección. Y salgo de trabajar después de 10 horas de turno así, con esta cara y con lágrimas. Así que, por favor quédate en tu casa, tú que puedes.’