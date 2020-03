Policía se compromete a llevar a joven a casa frente a cámaras y luego la baja con 2 soles

Un indignante caso se registró en la noche tras la aplicación del toque de queda de Martín Vizcarra por la proliferación del coronavirus, debido a que un policía engañó a una joven con llevarla a su casa frente a cámaras; sin embargo, terminó dándole dos soles para que se vaya en otra movilidad.

Como se sabe, ayer miércoles 18 de marzo se aplicó la inmovilización social obligatoria a partir de las 8 de la noche, por lo que muchos peruanos quedaron varados en las estaciones tras el cierre del Metropolitano, el cual cerró sus puertas a las 6 de la tarde.

Joven queda sin movilidad por cierre de Metropolitano

Al enterarse de lo sucedido, una joven se puso a llorar al no contar con la movilidad para poder regresar a su casa. Un reportero de Latina se acercó e intercedió para que un patrullero la llevara a su casa en San Felipe de Comas y, pese a que la autoridad inicialmente accedió, terminó dejándola varada.

Minutos después, la periodista Lorena Álvarez se dio con la sorpresa que la misma joven que presuntamente sería ayudada por el personal de la PNP estaba esperando el bus, por lo que decidieron preguntarle qué había pasado.

“Me bajaron y me dieron pasaje (2 soles). Me bajaron a una señora y a mí, nos dijeron que estaban pasando carros, y solo me dieron pasaje", mencionó la joven entre lágrimas.