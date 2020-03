¿Sabías que el coronavirus puede durar en superficies hasta por tres días?

El coronavirus ha provocado una crisis mundial, luego que a su paso haya cobrado la vida de miles de personas y otros hayan contraído la enfermedad, la cual todavía no tiene una cura. Ante todo ello, se han surgido diferentes informaciones como que solo vive por una horas en la superficie, ¿será cierto?

Muchas personas creen que el coronavirus muere a las pocas horas, por lo que hay menor riesgo de contraerlo al momento de salir de las casas y coger algunos objetos; sin embargo, esto no sería así.

Cuánto tiempo dura el coronavirus en la superficie, según estudio

De acuerdo a un estudio científico realizado financiado por los Institutos Nacionales de Salud de EE.UU. y publicado como una carta al editor en The New England Journal of Medicine, sostiene que el Covid-19 podría vivir en algunos objetos hasta por 3 días.

Sí, así como lo lees. La investigación menciona que el coronavirus puede vivir en superficies de plástico y acero inoxidable hasta por tres días. Asimismo, puede permanecer en los aerosoles, suspendido en pequeñas partículas o gotas en el aire, durante tres horas.

Cabe mencionar que, el estudio científico encontró que la estabilidad de este virus SARS-CoV-2, que causa el covid-19, es “similar a la del SARS-CoV-1 en las circunstancias experimentales probadas”.

¿Qué es SARS-CoV-1?

Se debe conocer que el, SARS-CoV-1 es el virus que provocó la epidemia del síndrome respiratorio agudo severo (SARS) en el año 2002.

Finalmente, los investigadores mencionan que a pesar de estos resultados y varios de lo que mencionan sobre el tiempo que vive en la superficie el coronavirus, todavía se debe seguir investigando para tener una conclusión exacta.

Mensaje de la nación del Presidente Martín Vizcarra

Decreto de Urgencia

Mira AQUÍ el decreto de urgencia que el Presidente, Martín Vizcarra, ha dispuesto para frena la propagación del coronavirus.

¿Cómo prevenir el contagio de coronavirus?

1. Evitar el contacto cercano con cualquier persona que tenga fiebre o tos.

2. Las manos de forma constante con abundante agua y jabón.

3. Usar gel desinfectante para manos.

4. Cubrirse la nariz y la boca con el antebrazo o pañuelo al estornudar.

5. Evitar tocarse las manos, los ojos, la nariz y boca con las manos sucias.

6. Consumir alimentos bien cocidos y mantener los espacios ventilados.

¿Cómo lavarse las manos correctamente?

Mapa del coronavirus hecho por Google