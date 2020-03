Presidente de Brasil da positivo en prueba de coronavirus

Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, ha dado positivo en coronavirus. El mandatario está esperando a una segunda prueba para corroborar que realmente está infectado con el virus, según medios brasileros.

Antes de saberse el primer diagnóstico de Bolsonaro, el presidente había realizado su tradicional directo en redes sociales con una mascarilla, solicitando a los brasileños que se abstengan de ir a las protestas convocadas el próximo domingo a favor de su Gobierno.

Al parecer el mandatario habría sido contagiado en su último viaje a Miami, cuando estuvo con uno de sus funcionarios quien dio positivo a las pruebas del covid-19 hace unos días. En Miami, ambos fueron invitados a una cena con Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Fabio Wajngarten, the press secretary for Brazilian president Jair Bolsonaro tested positive for coronavirus on Thursday, two sources tell @Cnn. Here he is posing with President Trump and VP Pence over the weekend #coronavirus pic.twitter.com/WQTHAbXCu1