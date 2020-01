Conozca el método Ramzi que promete determinar cuál es el sexo de tu bebé

Con la maravillosa noticia de un bebé en camino, también llega el anhelo por saber si será hombrecito o mujercita. Para ello, existen varios métodos curiosos que prometen ayudar a resolver esa ansiada pregunta. Aquí te explicamos de qué trata el famoso método Ramzi.

Este método lleva como nombre el apellido de su descubridor, el Dr. Saad Ramzi Ismail, quien luego de observar diferentes ecografías de mujeres gestantes, determinó que, la clave para saber el sexo de un feto, está en su posición en la placenta y en el emplazamiento de las vellosidades coriónicas que forman parte del tejido que conforma la placenta.

¿Cómo interpretar el método Ramzi?

Según el doctor, esto se debe a la polaridad de los cromosomas. La membrana del óvulo femenino tiene una polaridad alterna, es decir, puede aceptar o rechazar el cromosoma X o Y del espermatozoide. De esta manera, el embrión con cromosomas XX se instala en las vellosidades coriónicas de la izquierda.

Por otra parte, el embrión con cromosomas XY se orienta hacia el lado contrario. Asimismo, es importante señalar que no se debe confundir la ubicación del bebé con el emplazamiento de la placenta.

¿Es fiable el Método Ramzi?

El estudio de Saad Ramzi, parece una investigación convincente, por ello, ha sido compartido por miles de madres en foros de maternidad con instrucciones y capturas de sus ecografías para determinar la ubicación de la placenta en cada caso.

Sin embargo, para otros médicos especialistas en el caso, el método es bastante escépticos, ya que, no existe evidencia científica que lo respalde. La investigación fue publicada en un sitio web propiedad de una compañía de medios que no es una revista científica y no cumple los requisitos para ser considerado un método científicamente avalado, esto a pesar de que las probabilidades de acierto rondan el 50 %.

¿Qué métodos son fiables?

Puedes hacer la prueba para divertirte y comprobar si el Método Ramzi coincide con el sexo de tu bebé, pero lo cierto es que los únicos métodos fiables para conocer el sexo del bebé son:

Analítica de sangre o prueba prenatal no invasiva: Mediante la extracción de una muestra de sangre a la madre, se obtiene el ADN fetal para detectar el riesgo de anomalías cromosómicas como el Síndrome de Down, de Patau y Síndrome de Edwards.

Análisis de vellosidades coriónicas: Se realiza una biopsia coriónica para extraer una muestra de las vellosidades coriónicas. El material obtenido se analiza para estudiar el ADN, los cromosomas y enzimas del feto, por lo que revela el sexo del bebé.

Amniocentesis: Se realiza con la extracción de una muestra del líquido amniótico que rodea al bebé para analizar el ADN fetal y conocer, entre otras cosas, el sexo del bebé.

Ecografía: Es el método más extendido, aunque no siempre es posible observar los genitales del bebé con la precisión necesaria para determinar el sexo, y en algunos casos también puede fallar.