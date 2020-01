Suboficial Jossmery Toledo no quiere vestir más uniforme de la PNP [VÍDEO]

Un solo vídeo en Tik Tok fue suficiente para que la vida de la suboficial de tercera, Jossmery Toledo Coronel, vire de rumbo y pierda las ganas de vestir el uniforme de la Policía Nacional del Perú.

Tras generar gran polémica al subir un video en la mencionada red social, en el que baila con el uniforme de la institución para realizar el “Bibidi Babidi Boo Challenge', Jossmery logró gran exposición en los medios y puedo ingresar al mundo del espectáculo. Ha protagonizado un videoclip de música urbana.

Aunque los motivos no específicos, tal parece que su gran popularidad le impide cumplir con sus funciones policiales. Por lo que inició el martes 22 el proceso para solicitar su retiro de la institución. El documento está firmando por el Mayor PNP Miguel Ángel Villar Cerna, jefe de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos (Dírila) de la PNP.

“Se remite la solicitud de pase a la situación policial de retiro presentada por la S3 PNP Jossmery Enith Toledo Coronel; sobre el particular, se solicita respetuosamente se sirva disponer por quien corresponda de adjunte a dicha solicitud la Constancia de Internamiento de CIP”, se lee en la citada solicitud.

Cabe precisar que hace unos días, en el programa “Magaly TV, la firme”, se reveló que Jossmery Toledo factura como “influencer” en sus redes sociales. El costo por publicidad en cada una de sus stories oscilaría entre los US$1 mil y US$800.

Sin embargo, tras la difusión de dicha información, la joven influncer usó su cuenta de Instagram para aclarar que no cobra esas exorbitantes cifras.

“Se dicen que cobro 1000 dólares, creo que debo ser millonaria, ¿no? Y no viviría en San Juan de Lurigancho, en zona roja. Amo mi barrio. Mi representante Dionne dijo esos precios porque ya sabía que la grababan, porque sospechosamente días atrás me querían contactar para hacerme una entrevista, cosa que no puedo hacer por el momento y menos lo haría para ese programa”, respondió la aún agente.