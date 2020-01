¿Por qué un infiel niega lo innegable?

Pese que hay pruebas fehacientes, los hechos están claros y son más que evidentes, existe un tipo de infiel que negará con todas sus fuerzas lo que pasó, ignorando la realidad ante todos y contra todos.

Este no debe considerarse un hecho aislado de cada persona, ya que respondería a un desorden mental, presente en todos los sectores de la sociedad, ya sea en el ámbito político, deportivo, como en el mundo del espectáculo.

“Podría ser un problema de cinismo, pero en realidad debemos averiguar con un análisis minucioso que hay detrás de toda la situación”, comentó la Psicoterapeuta Liliana Tuñoque para Wapa.pe.

“Por lo general son personas que tienen un problema para tomar conciencia de la situación y de los hechos y la importancia y consecuencia que todo esto implica”, prosiguió la doctora, quien también indica que estos individuos podrían estar desdoblando su personalidad. “Estos casos también están ligados a la alteración de la personalidad. Donde se niegan los hechos hay una no aceptación a la realidad”.

Cuando una persona vive fuera de la realidad, se considera que tiene un rasgo patológico, como la psicopatía. “En algunos casos se da la situación donde la persona vive fuera de la realidad. Eso es un rasgo de patología en el individuo. Comúnmente estos sujetos son sociópatas. No les interesa lo que pasa alrededor, no hay sentimiento de culpa. No hay cargo de conciencia”, aseveró Tuñoque.

Sin embargo, la doctora no solo señala al sujeto infiel como el principal culpable en una relación tóxica, sino también a la persona quien le cree. “Si el infiel lo niega, y la otra parte lo acepta, pese a saber los actos que han sucedido, se hace un círculo vicioso. Así, da cabida a que se repita la situación. Esto puede agravar más la relación por los daños emocionales. De todas maneras, deteriora la relación y la confianza dentro de la pareja”, puntualizó.