‘Incels’: La peligrosa subcultura de odio a las mujeres

Una comunidad violenta, deprimente y misógina está surgiendo de entre las sombras de Facebook, Twitter e incluso Instagram. Se trata de los “incels”, un grupo de hombres heterosexuales que culpan y odian a las mujeres por no querer mantener relaciones con ellos.

También autodenominados “célibes involuntarios”, los mueve el resentimiento, autocompasión, racismo, misoginia, misantropía y narcisismo. Y sus discusiones giran en torno a una errónea creencia de que a los hombres se les debe sexo.

Esta subcultura de odio está ganando cada vez más adepto. Todo comenzó en 1993, cuando una mujer queer (que rechaza la clasificación de los individuos en categorías universales y fijas como varón, mujer, heterosexual, homosexual, bisexual o transexual) comenzó a realizar comentarios en líneas para justificar que su celibato era por su físico.

Ante ello, varias personas que también se sentían rechazadas mostraron su apoyo. Este movimiento fue creciendo y adquirió posteriormente una connotación de odio y alcanzó dimensión pública en 2014 con Elliot Rodger.

Autodenominándose como uno de esos ‘incels’, el asesino de 22 años atribuía la matanza de seis personas que perpetró en el campus universitario de Isla Vista (California), y su posterior suicidio, al rechazo de las chicas, según informó el diario español El País.

“Me he visto obligado a soportar una existencia de soledad, rechazo y deseos insatisfechos, y todo porque las chicas nunca se han sentido atraídas hacia mí. Ellas dieron su cariño, sexo y amor a otros hombres, nunca a mí. Todavía soy virgen, ni siquiera he besado nunca a una chica”, decía en el vídeo previo que grababa antes de acometer los actos de apuñalamiento, atropello y tiroteo. “No sé por qué no soy atractivo para ustedes, chicas, pero las voy a castigar por ello… Finalmente verán quién soy de verdad, el ser superior, el auténtico macho alfa”, fueron las lamentables palabras del sujeto antes de que acabe con la vida de inocentes.

Este grupo de “célibes involuntarios” o “incels” forman parte de un movimiento aún mayor y peligroso que se gesta en las redes: el supremacismo masculino.