Tatiana Astengo sobre infidelidad de Julio Guzmán: “El hombre y la mujer es infiel, somos seres humanos” [VÍDEO]

La supuesta infidelidad del líder del Partido Morado, Julio Guzmán, tras el incidente ocurrido en el 2018, dónde se le ve al ex candidato presidencial huir y dejando sola a su joven acompañante en un departamento que se estaba incendiando, es un tema que sigue dando de qué hablar y la actriz Tatiana Astengo no ha sido ajena a la polémica.

La actriz peruana restó importancia a la supuesta infidelidad del excandidato presidencial y afirmó que en el Perú tanto hombres como mujeres son infieles.

“Estamos en un país tan pacato y tan cucufato que le damos tanta importancia a una infidelidad, como si fuéramos personas que hemos nacido para la monogamia. No, señores. Estamos equivocados. No estoy justificando, ojo. Guzmán es un pelotudo, a mí no me gusta, nunca me gustó ni me va a gustar. Pero de ahí a hacer toda esta exageración”, afirmó Astengo en un programa de Radio Capital.

Tatiana Astengo lamentó que las mujeres sean las que mayor importancia le han dado a la supuesta infidelidad de Guzmán.

“Las que más saltan son incluso las mujeres. (Dicen) ‘ay, infiel’. Mamacita, abre los ojos. El hombre es infiel, la mujer también es infiel. Somos infieles, somos humanos. Eso de la monogamia piénsatelo bien, no existe. Perdónenme que a la gente romántica le estoy pinchando el globo, pero es así”, añadió la actriz.

Además, criticó que la ciudadanía se haya indignado tanto con este caso y no hayan expresado su malestar del mismo modo con otras figuras políticas que estuvieron involucrados en denuncias de agresión y humillación hacia mujeres.

“Otro político golpeó a su mujer, la humilló, y dijeron ‘ay, que feo’. Este (Guzmán) ha sido infiel, (y han dicho) ‘qué horrible, qué desgraciado, maldito, dónde se ha visto’. ¿Te das cuenta la balanza dónde está? Eso viene de un país machista”, señaló.

Sin embargo, también criticó a Guzmán por haber decidido huir del departamento y dejar a su acompañante sola en medio del incendio. “Más allá que sea un líder, un ser humano no puede dejar a una chica ahí quemándose. Y luego no puede ir a un programa a balbucear. No puede pues”, sentenció.

Para finalizar la entrevista, Tatiana Astengo mencionó lo siguiente: “La mentira para mí es lo peor porque la infidelidad me da igual. Por favor, abran los ojos”.

Mire el vídeo de las declaraciones de Tatiana Astengo sobre la polémica de Julio Guzmán