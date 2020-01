El empoderamiento femenino triunfa en los Globos de Oro 2020

Pese a la ausencia de mujeres en la lista de nominados en la categoría a mejor director y escritura de guiones en los Globos de Oro 2020, el poder femenino se alzó como el máximo triunfador en la edición número 77 de los premios celebrados ayer en Los Ángeles.

Aunque ni una de las presentadoras alzó su voz de protesta, como lo hizo Natalie Portman en los Globos de Oro 2018: “Y aquí están todos los nominados masculinos ", el momento cumbre de la gala se lo llevó la actriz Michelle Williams, quien defendió el derecho que tienen las mujeres a elegir tras alzar el premio a mejor actriz de miniserie por su papel en Fosse/Verdo.

“Hice todo lo posible para vivir una vida de mi propia creación y no solo una serie de eventos que me sucedieron, sino uno que podía retroceder y mirar y reconocer mi letra por todas partes, a veces desordenada y garabateando, a veces cuidadoso y preciso, pero uno que he tallado con mi propia mano. Y no hubiera podido hacer esto sin emplear mi derecho a elegir cuando tener mis hijos y con quien tenerlos”, comentó Williams.

De otro lado, la actriz Kate McKinnon también conmovió al público al elogiar a Ellen DeGeneres por su lucha a favor de la comunidad LGBTQ. “Si no la hubiera visto (a DeGeneres) en la televisión, habría pensado ‘Yo nunca podría estar en la televisión. No dejan que las personas LGBTQ estén en la televisión’. Inclusive, habría seguido pensando que era un extraterrestre y que tal vez no tenía derecho a estar aquí”, contó la actriz de “Saturday Night Live".

DeGeneres no se quedó atrás, y con el premio Carol Burnett en manos, aprovechó para repasar algunos de los altibajos de su carrera antes de llegar al éxito televisivo gracias a ser ella misma. “Tenía una sitcom y perdí esa sitcom. Después tuve otra sitcom y perdí esa sitcom también. Entonces me dieron un talk show y fui capaz de ser yo misma. La televisión inspiró todo lo que soy hoy en día. Todo lo que quiero hacer es que la gente se ría y se sienta bien. Y no hay mejor sensación que cuando la gente dice que les he ayudado a pasar por un momento difícil".

Ni si quiera el comentario de mal gusto del anfitrión Ricky Gervais pudo opacar la presencia femenina de los Globos de Oro 2020. “Mucha controversia sobre nuestra próxima categoría: no se nominaron directoras este año. Eso es malo. He hablado con la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood y han garantizado que esto nunca volverá a suceder. Trabajando con todos los principales estudios, se acordó volver a ser como era antes: no contrate mujeres directoras. Eso resolverá el problema. De nada”, bromeó, pero no recibió risas de la multitud.