Comunidad LGTB: Ellen DeGeneres recibie conmovedor discurso por parte de Kate McKinnon

Uno de los momentos más emotivos de la noche en los Globos de Oro 2020 lo protagonizaron la presentadora Ellen DeGeneres y la comediante Kate McKinnon, quien elogió la inspiradora labor que su amiga viene realizando con la comunidad LGTBQ.

McKinnon fue la encargada de entregarle el premio Carol Burnett a DeGeneres, galardón que celebra la trayectoria televisiva y que se otorga desde el 2019. En la antesala, la actriz de “Saturday Night Live" aprovechó el momento y elogió la valiente decisión de la presentadora en anunciar su homosexualidad a los cuatro vientos, puesto que la ayudó en su juventud.

“Ella arriesgó toda su vida y toda su carrera para decir la verdad y sufrió mucho por ello. Por su puesto, las actitudes cambian, pero solo porque personas valientes como Ellen saltan al fuego. Gracias, Ellen, por darme una oportunidad de una buena vida”, exclamó McKinnon.

“Si no la hubiera visto en la televisión, habría pensado ‘Yo nunca podría estar en la televisión. No dejan que las personas LGBTQ estén en la televisión’. Y más que eso, habría seguido pensando que era un extraterrestre y que tal vez no tenía derecho a estar aquí”, aseveró.

El mensaje dejó conmovida a Ellen, quien solo atinó a sonreír y aplaudir desde su asiento, al igual que todo el público presente.