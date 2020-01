Michelle Williams y su emotivo discurso sobre el derecho al aborto

Fuerte y claro. La actriz estadounidense Michelle Williams ganó ayer el Globo de Oro a mejor actriz de miniserie por su interpretación de Gwen Verdon en el drama Fosse/Verdo y aprovechó la ocasión para alzar la voz en nombre de todas las mujeres con un emotivo discurso a favor del aborto y el derecho a elegir.

Al subir a recoger su premio, Williams hizo referencia a experiencias personal para recitar el discurso más aplaudido de la 77 ceremonia de los Globo de Oro celebrada en Los Ángeles. “Me siento agradecida de vivir en un momento en nuestra sociedad en el que existen más opciones. Como mujeres y como chicas, hay cosas que pueden suceder a nuestros cuerpos que no son decisión nuestra”, exclamó.

Entre las ovaciones, la también actriz de Blue Valentine prosiguió: “Siempre he intentado hacer lo mejor para tener una vida propia, no solo una serie de eventos que suceden”. “No habría sido capaz de hacerlo sin emplear el derecho de las mujeres a elegir. A elegir cuándo tener a mis hijos y con quién tenerlos cuando me he sentido apoyada y capaz de encontrar el equilibro. Sabiendo, como todas las madres saben, que la balanza siempre debe inclinarse, y se inclinará, hacia nuestros hijos”, culminó Williams al borde de las lágrimas.

La estadounidense se encuentra embarazada del músico Phil Elverum y es madre de una adolescente de 14 años, fruto de la relación con el actor Heath Ledger, quien falleció en el 2008 tras interpretar al Joker en la saga de Batman dirigida por el británico Christopher Nolan.