Pamela Franco se declara amante de este tipo de vestidos para resaltar su baby bump

Pamela Franco continúa conquistando a sus seguidores con las constantes demostraciones de moda que comparte en sus redes sociales. Y es que desde que la cantante anunció que esperaba su primer hijo con Christian Domínguez, sus outfits se convirtieron en un bueno ejemplo sobre la fusión perfecta entre funcionalidad y estilo.

Esta no es la primera vez que Pamela Franco capta la atención de nuestro radar fashionista. Y es que, en múltiples oportunidades la integrante de Alma Belleza nos ha demostrado su conocimiento sobre las tendencias del momento a través de impactantes looks. Otras veces, la famosa se abstiene de los trends para vestirse con atuendos atemporales que nos pueden enseñar algunos tips para sacarle el máximo provecho a nuestros outfits. Uno de sus más recientes teñidas es una prueba de ello.

En Instagram, Pamela Franco compartió una serie de postales junto a Christian Domínguez donde posan junto a la cama que usará su pequeña María Cataleya. Tanto las sabanas como la decoración del cuarto llevaron un tono rosado que la cantante también decidió incorporar dentro de su outfit. Este consistió de un vestido midi, con tirantes gruesos, escote redondo y un acabado ceñido que ayudó a resaltar su pancita de embarazo.

A lo largo de su embarazo, Pamela Franco nos ha demostrado que los cambios que atraviesa nuestro cuerpo durante este tiempo no tienen por qué alejarnos de nuestra pasión por la moda. Con este look, la cantante exhibe la versatilidad de los vestidos midi (de materiales expandibles): una gran opción que celebridades internacionales también han llevado, pues además de poder crear todo tipo de outfits, se adaptan a ti y al crecimiento del baby bump.

Esta no es la primera vez que Pamela Franco lleva un vestido de este tipo, pues ha logrado dominar este tipo de prendas para crear atuendos modernos que también exhiban su pancita. La mejor parte es que todas podemos lucir este look, con o sin baby bump.

Vestidos ceñidos para embarazadas

Celebridades como Kim Kardashian se encargaron hacer que llevar vestidos ceñidos durante el embarazo para lucir las pancitas con ‘estilo’. Según el portal Glamour, estas prendas están dentro de la categoría de ‘outfits en los que puedes crecer’. “Compra piezas en las que puedas crecer durante embarazo, dijo Julia Restoin-Roitfeld, fundadora de Romy and The Bunnies y del blog Less Is More. Ella recomienda piezas con elásticos, vestidos holgados, licras, etc.