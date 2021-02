Angie Arizaga pone a prueba la versatilidad del 'cut out' con un sofisticado vestido blanco

Angie Arizaga tiene un estilo de moda que, a lo largo del tiempo ha pasado por una impresionante transformación imposible de ignorar. Sus resultados han tomado la forma de sofisticados outfits que exhiben lo cómoda que se siente la chica reality con sus nuevas decisiones fashion.

La integrante del programa ‘Esto es Guerra’ también dispone de sus redes sociales para realizar constantes demostraciones de estilo han logrado llamar la atención de nuestro radar fashionista. ¿El motivo? Muchos atuendos de Angie Arizaga contienen un vistazo de las tendencias más hot del momento, hecho que no solo nos informa su sabiduría sobre las novedades de la industria, sino también su iniciativa por incluirlas dentro de sus outfits. Una de sus más recientes teñidas es una prueba de ello.

En Instagram, Angie Arizaga compartió una serie de fotografías donde luce un elegante y moderno vestido blanco. La pieza contó con un delicado escote ‘halter’ que dio paso a dos cortes laterales estilo ‘cut out’. La parte posterior presentó un acabado ceñido y una falda larga que llegó hasta los tobillos. Para completar su look, la empresaria incorporó unas ‘floss sandals’ del mismo tono y tacones esféricos para un toque extra de modernidad y vanguardismo.

El outfit de Angie Arizaga captó la atención de nuestro radar fashionista gracias a los elementos en tendencia que ayudaron a darle un boost a su look. Estos fueron el escote ‘halter’, un estilo muy popular en todo tipo de prendas (tops, vestidos, trajes de baño, etc.) pero sobre todo los cortes laterales estilo ‘cut out’. Este detalle le da un efecto sorpresa y muy cool a nuestros atuendos, sin mencionar que resultan muy favorecedoras en estilizar la figura si son utilizados correctamente.

No obstante, Angie Arizaga no es la única famosa peruana en llevar el estilo ‘cut out’ dentro de sus teñidas de temporada. Melissa Paredes y Dayanita también han incluido este detalle en sus más recientes looks, hecho que comprueba la versatilidad y atractivo de esta tendencia. Y tu wapa, ¿te animas a lucir cortes ‘cut out’?

Los cortes ‘cut out’ laterales marcan tendencia

“Los cut outs circulares están ganando cada vez más protagonismo (y seguirán haciéndolo a lo largo del 2021), al igual que los cortes en los costados, que parecen ser una continuación del escote en forma de 'V' que suelen tener muchas blusas y vestidos”, comentaron desde el portal Glamour.mx respecto a esta potente tendencia.