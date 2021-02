María Antonieta de las Nieves deslumbra con sobrio bikini para disfrutar sus vacaciones

María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como la ‘Chilindrina’ gracias a su participación en la serie cómica ‘El Chavo del Ocho’ es una de las actrices más queridas en todo Latinoamérica. Y es que además de sus icónicos papeles, la famosa mexicana se ha ganado el cariño del público gracias a su espíritu libre que no le importa desafiar lo previamente establecido.

Actualmente, la popular ‘Chilindrina’ se encuentra en boca de todos gracias a una demostración de estilo que ha causado furor en redes sociales. ¿El motivo? Para disfrutar la temporada de calor, María Antonieta se animó a llevar un bikini: un hecho poco común para una mujer de 70 años pero que la actriz mexicana no teme en lucir.

El two piece negro de María Antonieta de las Nieves consistió de un corpiño estructurado con detalles por encima de las copas que imitaron el estilo de un bralette, y que se amarró en la parte superior. La parte inferior consistió de una trusa gruesa y para completar su look veraniego, la actriz llevó unas sandalias oscuras estilo ‘Birkenstock’.

La actriz mexicana recibió una ola de cumplidos y mensajes de aliento por parte de sus seguidores, quienes además de comentar lo bien que luce María Antonieta a su edad, expresaron su admiración por la seguridad que tiene la famosa para animarse a usar lo que le guste, incluso si no es común o “bien visto” para una mujer de 70 años. Y es que con este look, la popular ‘Chilindrina’ nos demuestra que todos somos libres de llevar lo que queramos para sentirnos auténticos con nosotros mismos.

Bikinis negros, un clásico que vuelve a marcar tendencia

El negro es un color atemporal y muy importante dentro de la moda, y eso incluye a todo tipo de prendas: incluidos los bikinis. Si bien sabemos que los two pieces oscuros son un clásico de verano desde hace muchos años, expertos y distintos portales como Who What Wear acordaron que para el verano 2020/2021 veríamos el ‘comeback’ de este look en todo tipo de modelos. Pero lo cierto es que con o sin tendencia, un traje de baño negro es una gran inversión pues siempre lucen sofisticados.

*Recuerda que las tendencias llegan una temporada más tarde al encontrarnos en el hemisferio contrario de donde comienzan.