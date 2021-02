Michelle Soifer se transforma con vigoroso tono de cabello que exhibe su look más extremo

Michelle Soifer se atreve a renovarse con uno de sus cambios de look más extremos. La ex integrante de “Esto es guerra” sorprendió en Instagram con un exuberante color de cabello que la hizo lucir como toda una diosa escandinava. De la mano de un intenso y sagaz rubio platino consiguió crear un poderoso e impactante look que no pasó desapercibido en redes sociales.

En los últimos meses la ex chica reality alternó su estilo probando looks que variaban entre el tono natural de su melena y varias coloraciones sutiles gracias a técnicas como el balayague o el ombré. No obstante, esta vez decidió ir más allá de lo usual y se adueñó del beach blonde con mucho estilo y actitud, un tono potente y atrevido que tiene fascinados a los más conocedores en estética capilar.

Y es que el rubio platino es un tono que ha sabido posicionarse en la lista de tintes más aclamados por las celebs. Desde que Marilyn Monroe se encargó de popularizarlo e inmortalizarlo, esta coloración ha ido sumando cada vez más adeptos. Taylor Swift, Lady Gaga, Miley Cyrus y Kristen Stewart son solo algunos nombres que se unieron al club más intenso de las rubias.

Sin embargo, no todo es color de rosa en cuanto a esta tendencia capilar pues, aunque resulta bastante atractiva requiere un mayor mantenimiento y una serie de cuidados que debemos tener en cuenta si quisiéramos apostar por este tinte.

En este caso Michelle Soifer lo utilizó en toda su extensa cabellera -que también incluye extensiones- para darle mayor fuerza a su estilismo total pink. Si bien actualmente es viable dejar las raíces -tanto que es considerada una trend- la popular “Michi” lo llevó en la totalidad de su melena consiguiendo así un estilismo superior con el tono de pelo de las diosas de la mitología nórdica.

¿Cómo llevar el rubio platino con éxito?

Desde el portal SModa de El País explicaron que es importante analizar el estado del cabello primero pues existe un algo riesgo de que éste se pueda quemar debido a las altas cantidades de peróxido de hidrógeno y decolorantes para alcanzar dicho tono. Asimismo, agregaron que este tono es válido para todo tipo de tonos de piel; sin embargo, es importante valorar primero la textura capilar pues ello influye en el resultado final.

Además, de requerir un mantenimiento como mínimo mensual requiere un kit de productos específicos para que el color perdure y no pierda fuerza. “Hidratarlo mucho con mascarillas que refuercen la fibra capilar para que no se parta. Y semanalmente, un baño que limpie el color para mantener el rubio escarchado”, señaló Diana Daureo, especialista capilar para SModa de El País.