Natalie Vértiz muestra la elegancia de los cuadros vichy en un atemporal bikini retro

Natalie Vértiz es una de las famosas de la farándula local que nos ha demostrado su vasto conocimiento sobre las tendencias de moda. Y, por supuesto, esta temporada de verano no ha sido la excepción por lo que continúa sorprendiéndonos con insuperables atuendos veraniegos.

A finales del 2020 comenzamos a ver a las figuras del espectáculo local con variados estilos que mostraban algunas de las tendencias en trajes de baño que veríamos este 2021. Ya sean bikinis con brillos, lace up, bandeou, cut outs, piezas one piece con estampados o trikinis con aplicaciones, la moda nos ha demostrado que no siempre tenemos que recurrir a los clásicos modelos de color sólido.

En esta ocasión la ex reina de belleza se encargó de confirmar esta predilección por diseños que reflejen color y moda a través de un modelo que reúne la magia de los cuadros favoritos de las francesas en su versión más minimalista.

Se trató de un moderno bikini de estilo retro con escote halter y trusa high waisted que develó una de las tendencias imparables e indispensables para la temporada primavera-verano: los estampados vichy. Un print elegante, femenino y versátil que sigue cautivando a las principales prescriptoras de estilo.

La conductora de “Estás en todas” apostó por un estampado de carácter atemporal para obtener una estética de antaño que cautivó en su tiempo a la actriz Brigitte Bardot y que hoy en día tiene fascinada a Natalie Vértiz, quien tampoco se resistió ante la tentación de llevar la moda de los cuadros en un cómodo outfit veraniego.

¿Cuál es el origen del estampado vichy?

El estampado vichy debe su nombre a una ciudad francesa en donde se comenzó a utilizar por primera vez. Durante el siglo XVII esta tendencia se vio reflejada en manteles y servilletas; sin embargo, en 1946 se comenzó a emplear en camisas para hombres y mujeres que laboraban en el campo. En el siglo XX gracias al original traje de novia con estampado de cuadros vichy en rosa y blanco y detalles de encaje creado por el diseñador francés Jacques Esterel, este estilo invadió el mundo de la moda.

Actualmente el estampado vichy se sigue reinventando y adaptándose a muchos estilos en diversas prendas y texturas que muestran los diseñadores y fashionistas. Durante el desfile de otoño-invierno 2019/2020 masculino de Gucci se empleó con frecuencia y marcó una de las tendencias.