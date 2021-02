Sheyla Rojas confirma la tendencia más osada del 2021 con imponente trikini desde México

Sheyla Rojas enrumbó hacia tierras mexicanas el último tres de febrero y, según las imágenes difundidas en Magaly Tv, la firme, estuvo disfrutando de una fiesta en un sublime resort junto al futbolista Anderson Santamaría. Ocasión que ameritó que la modelo peruana se enfundara en un pícaro y elegante trikini que encapsuló su esencia fashionista.

Desde hace semanas, la ex conductora de “Estás en todas” se ha encargado de constatar las tendencias en bikinis -y en la moda- que están pisando fuerte esta temporada. Anteriormente lo hizo con un moderno diseño total white estilo hippie y esta vez lo realiza con un poderoso estilismo all dark.

En Instagram, Sheyla Rojas compartió una storie luciendo un moderno traje de baño de la firma peruana Afaust que confirma su predilección por los trikinis en colores sólidos -un onepiece que resulta de la unión de las dos partes de un bikini-, pero con detalles que le agreguen un twist completo.

Se trató de un diseño de licra con una textura resplandeciente con escote redondo y aberturas en la parte frontal que develaron la tendencia del cut out. La zona superior e inferior estuvieron conectadas por medio de un aro metalizado que consiguió darle un mayor ajuste a la trusa tipo hilo que le otorgó un efecto de caderas más anchas.

Una pieza que combina estilo y moda empleando uno de los tonos más atemporales -y uno de los cortes más estratégicos- fue la prenda elegida por Sheyla Rojas para derrochar osadía desde México. Una tendencia a la que Jazmín Pinedo, Angie Arizaga ni Michelle Soifer pudieron resistirse. En especial la popular “Michi” quien también se ha mostrado bastante fanática de los trikinis y hasta se animó a lucir el mismo modelo.

La tendencia del ‘cut out’ en la moda

El corte asimétrico le otorga un toque de sensualidad y seducción a una prenda al ser empleado en una zona estratégica con el fin de destacar la figura. Portales de moda como Harpers Bazaar, Elle.es y Vogue-es coinciden en que muchas marcas han incluido el corte asimétrico entre sus colecciones de baño esta temporada.

“La moda del cut out viene de lejos, aunque en el verano de 2020 se ha alzado como una de las más demandadas. La tendencia y sus sofisticadas propuestas revelan y ocultan a un tiempo: bien elegidas, las prendas con estos cortes (blusas, vestidos, etc) son ideales para minimizar “defectos” en abdomen, cintura o pecho, a la vez que realzan las curvas y favorecen a cualquier tipo de cuerpo. En bikinis y bañadores, el cut out es ideal para dar a la prenda un toque femenino y de lo más sexy”, refieren desde Marie Claire.es.