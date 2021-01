Tips para realmente fortalecer y promover el crecimiento de tus pestañas

Unas pestañas largas, gruesas y fuertes pueden ser el complemento ideal para cualquier look de belleza; ya sea cuando lleves maquillaje o te vas por un estilo más natural. No obstante, sabemos que lograr este resultado no siempre es simple, por ello a continuación, te damos unos tips de belleza para que puedas lucir unas pestañas de ensueño.

Usa aceites naturales

Los aceites naturales son un excelente complemento para fortalecer el crecimiento de las pestañas. Esto se debe a las vitaminas y nutrientes que cada tipo de aceite contiene. Para saber cuáles puedes incorporar en tu rutina de belleza, no dudes en visitar esta nota.

Ten una dieta balanceada

Los cambios más importantes siempre vienen desde adentro, por eso es crucial que mantengas una alimentación balanceada y rica en antioxidantes y vitaminas (H, C, Calcio, B3 y B7). Esto incentivará el crecimiento sano y fuerte de tus pestañas y cabello, además de traer muchos otros beneficios.

Desmaquíllate apropiadamente

Si usas maquillaje, es crucial que lo reitres apropiadamente todas las noches antes de dormir, no solo para el cuidado de tu piel, sino también por tus pestañas. ¿El motivo? Muchas veces, el makeup hace que las pestañas se debiliten y se caigan con mayor facilidad. Además, puedes usar tus aceites esenciales para quitar cosméticos más fuertes como rímel y aprovechar lo mejor de los dos mundos.

Ten una rutina de belleza

Incluye una rutina de especial para tus pestañas dentro de tu skincare o night routine, donde apliques tus aceites esenciales u otros productos aliados que te ayuden a fortalecerlas y promover su crecimiento saludable. Tip adicional: de vez en cuando date un respiro de los rizadores y maquillaje en general para que tus pestañas puedan descansar.