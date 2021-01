Jennifer Lopez recupera uno de sus peinados más icónicos en su último challenge

Jennifer López es un ícono de estilo por lo que cada look que utiliza no puede pasar desapercibido. La diva del Bronx sorprendió con un fabuloso estilismo en redes sociales al hacer un challenge para celebrar el lanzamiento de su canción ‘Love Don’t Cost a Thing’ -estrenada hace veinte años-.

Dentro de su beauty look la intérprete de ‘Let’s get loud’ sorprendió realizando un comeback de uno de sus peinados más ilustres a inicios del siglo XXI. Uno que lució durante el videoclip de su single ‘Love Don’t Cost a Thing’ y que causó furor durante aquella época.

En el clip -en donde lanzó el reto #LoveDontCostAThingChallenge- podemos ver a Jennifer López protagonizando una de las escenas dentro del video musical lanzado en el 2001. En la imagen la actriz luce un estilismo que trae de vuelta algunas tendencias noventeras, pero actualizadas al 2021.

El peinado en cuestión se trató de una high ponnytail acompañado con una melena con prominentes ondas que le añadieron más volumen a su melena. Además, dejó unos finos mechones a los costados que sirvieron para enmarcar el rostro. Detalles que fueron agregados al look original que llevaba una tonalidad más oscura y apostaba por una cola alta bien pulida.

Un look de esencia noventera que se muestra como una alternativa práctica, sencilla y chic para llevar un clásico estilismo en nuestra cabellera esta temporada. Y que sumado al crop top y a los pantalones vaqueros redondearon un concepto que combina con destreza tendencia y estilo.

The #LoveDontCostAThingChallenge STARTS NOW !!!! Can’t wait to see your renditions. ✨😎✨ pic.twitter.com/z1YQRS2gjx