Demi Lovato y la manicure en tendencia que devela mensaje de empoderamiento

Demi Lovato se inspira en las tendencias para crear un diseño de uñas que muestra la esencia del body positive a carta cabal. La actriz ha sido una de las principales precursoras del movimiento que impulsa la aceptación personal sobre nuestro cuerpo. Y ahora encontró una manera creativa y chic para incluir este mensaje.

La actriz nos demostró que a través de una poderoso manicure podemos encontrar un medio para mantener nuestro lado fashionista y que a la vez sirva como empoderamiento.

En Instagram la cantante compartió una postal con una manicura de creación estilística que lleva un toque moderno, delicado y en tendencia gracias al efecto de tie dye que combinó el blanco y el rosa.

Asimismo, en el diseño resaltó aún más las siluetas femeninas que muestran distintos tipos de pechos -algunos más grandes, otros más pequeños, caídos, etc-. Un diseño que, además, vino cargado del tie dye para reafirmar el concepto de que no existe un cánon de belleza establecido y que no existen figuras perfectos solo cuerpos reales en donde todos merecen ser validados.

El artífice de esta manicure fue la experta nail-artist Natalie Minerva, quien nos recuerda que podemos mezclar tendencia con mensajes de empoderamiento femenino.

El tie dye en la manicure

El tie-dye es el nombre que se le otorgó a una serie de técnicas y procesos de teñido que sirve para generar patrones y líneas mediante dobleces o nudos en la prenda. Y es una moda que también ha invadido el mundo del nail art.

Desde el portal Sevilla explican que existen “las uñas «tie-dye» monocolor que son diseños en los que el degradado se configura con un solo color en busca de varios tonos armoniosamente dispuestos. Es decir, se juega con la escala del blanco al tono más intenso del color, como en la imagen de arriba”.