El radical corte de cabello con el que Demi Lovato sorprendió a sus fans

Demi Lovato ha vuelto a sorprender a sus millones de fanáticos al presentarles las postales de su radical y espontáneo cambio de look.

La cantante empezó a dar pistas sobre un posible cambio de look la semana pasada en la ceremonia de premiación de los People’s Choice Awards 2020. Días más tarde nos damos con la sorpresa de su nueva y llamativa cabellera.

En Instagram, Demi Lovato publicó una serie de fotografías donde podemos ver su nuevo corte de cabello. Se trata de un pixie que dejó los mechones frontales largos y que dejó la parte trasera completamente rapada. Para acompañar este nuevo estilo, la actriz también pintó su cabello de rubio platino como el que llevó para la ceremonia de los People’s Choice Awards 2020. Lovato no dudó en agradecer a su peluquera y colorista Amber Maynard Bolt.

Amigos y seguidores de Demi Lovato no dudaron en elogiar su nuevo cambio de look, el cual se cree fue impulsado por la reciente ruptura con su (ahora ex) prometido, Max Ehrich. No obstante, esta teoría podría haber sido confirmada por la estilista de Demi, Amber Maynard Bolt, quien también publicó la foto de Lovato en su propio perfil de Instagram, proporcionando un poco más de contexto para la transformación. "Hay algo en cambiar tu cabello tan drásticamente que te permite ser dueño de ti mismo de una manera que nunca pensaste.” Al margen del motivo, lo cierto es que el corte y peinado le dan a la cantante un look moderno, imponente y feroz que nunca están de más.

El retorno de los cortes de cabello ‘pixie’

"El pixie es siempre un clásico porque hay muchas variaciones. Para 2020, la mayoría de los clientes se están alejando de los cerquillos y en contraste eligen con cortes más pequeños con cerquillos de capas largas", reveló la estilista Jasmine para el portal de belleza Allure.