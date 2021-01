Tefa Loza destaca con romántico vestido blanco ideal para el verano

Spheffany Loza vuelve a demostrar su conocimiento respecto a las tendencias del momento con la ayuda de un outfit ideal para la temporada de verano. Se trata de un romántico vestido que contiene un estampado trendy. A continuación, te damos todos los detalles.

Lo cierto es que la hermana de Melissa Loza no es ajena a nuestro radar de moda. Y es que en múltiples oportunidades, Tefa ha demostrado el potencial de su vena fashionista a través de elegantes combinaciones que exhiben la versatilidad de su estilo. Esta vez, la ex chica reality vuelve a hacer noticia gracias a un delicado y elegante outfit ideal para un look glam de verano.

En Instagram, un fan account de Tefa Loza compartió una fotografía donde se aprecia a la modelo luciendo un vaporoso vestido blanco con estampado floral. La pieza contó con un pronunciado escote en ‘V’ que dio paso a un corpiño triangular y por atrás, a su espalda escotada y decorada con tirantes en forma de ‘X’. La parte inferior del vestido presentó una falda de tiro alto, con doble abertura en la parte frontal y en la cintura, una especie de cinturón (hecho con la misma tela para no romper la imagen del vestido) que marcó su figura. Para completar su look, la ex chica reality llevó unas sandalias con plataformas en tono guinda.

Los vestidos blancos se han vuelto piezas representativas de la época veraniega, sin embargo Tefa Loza decidió incorporar dos elementos adicionales que le dieron un boost a su outfit; el estampado floral y el corte de su falda. Los floral prints son considerados looks clásicos para la temporada primavera-verano que siempre encuentran la manera de reinventarse para volver a marcar tendencia, como ahora. En cuanto a las faldas con doble apertura, este es un look que se ha visto con frecuencia últimamente tanto en teñidas nacionales, como en las extranjeras y Ester Expósito es un ejemplo de ello. De esta manera, Spheffany Loza nos demuestra una alternativa moderna, sensual y romántica de incorporar distintos trends en un look fabuloso para el verano.

Vuelven los floral prints

Los estampados florales se han convertido en un clásico en el mundo de la moda para la temporada de primavera-verano. Para el 2021, diseñadores como Michael Kors y Givenchy, Chanel, han incluido este print en diferentes versiones, dentro de sus colecciones spring-summer, demostrándonos la versatilidad de este diseño y su inminente regreso para la temporada de sol y color.