Maju Mantilla le da un giro al clásico bikini negro con diseño de tiras cruzadas

Maju Mantilla se encuentra en ‘modo vacaciones’ y es que, así como muchas famosas del medio local, la ex reina de belleza aprovecha sus días de relax para disfrutar del sol y la naturaleza. Para estas salidas viajeras la ex Miss Perú no podía dejar fuera de su maleta sus mejores outfits y trajes de baño.

Si anteriormente la conductora de “En boca de todos” se animó a modelar un bikini two pieces de escote off shoulders con un estampado tropical y multicolor, esta vez captó la atención de nuestro radar de moda con un elegante traje de baño que todas podemos llevar este verano 2021.

La pieza que empleó María Julia Mantilla se trató de un bikini compuesto por un top con escote halter -el cual resulta muy favorecedor para resaltar los hombros- y unas bragas con aberturas laterales que le dieron un toque más pícaro. En la parte superior podemos observar un diseño de tiras cruzadas que le dieron más volumen a dicha zona del cuerpo.

Para redondear su look la conductora de televisión utilizó un sombrero beige de ala ancha, un accesorio casi imprescindible en un día de playa por su doble función. Te protege de la radiación solar mientras complementa y le da un upgrade a tu look. Podríamos decir que los sombreros son a las a los días de sol como los vestidos a la temporada de calor. No en vano muchas influencers lo llevan en la mayoría de sus outfits.

Y aunque esta temporada hemos visto novedosos diseños de ropas de baño con prints, cortes asimétricos y aplicaciones, los trajes de color entero siguen siendo una alternativa para quienes prefieren llevar lo clásico. En este caso podemos ver que Maju Mantilla incorpora con mucha destreza elementos a su pieza para darle un giro más moderno.

El escote halter

De acuerdo a la revista Vogue el cuello halter o escote halter tiene un contexto real, ya que figuras como Lady Di conocieron el poder favorecedor que tiene para resaltar los brazos y lo usó como parte de su sello en la moda. “El armario de Diana de Gales fue un claro muestrario de las posibilidades que ofrece este tipo de escote: se puede llevar en escote en pico, con forma cuadrada o los tirantes abrazando ambos extremos del cuerpo, o cruzado, como el vestido bicolor que llevó en un concierto en 1992”, refieren.