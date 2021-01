Flor Polo actualiza su clóset con un iluminado vestido de glitter y fantasía rojo

Flor Polo es considerada una de las famosas más stylish del medio local pues con el tiempo hemos visto la evolución de su estilo hacia looks más elaborados y artísticos. La hija de Susy Díaz no desperdicia ninguna ocasión para compartir sus estilismos más glam en redes sociales y esta vez lo hizo de la mano de un imponente vestido rojo.

En Instagram la popular Florcita elevó sus estilismos a otro nivel con un mágico look que estuvo inspirado en Jessica Rabbit, un personaje que es reconocido como gran símbolo sexual de la animación.

Y es que si hablamos de prendas que tradicionalmente estén asociadas a lo femenino y sensual los vestidos rojos se encuentran a la cabeza de la lista. En este caso Flor Polo -quien ya nos ha demostrado su potencial fashionista en sendas ocasiones- volvió a relucir un estilismo total red sofisticado en el que no pasó por alto ningún detalle.

La hija de Augusto Polo Campos empleó una reluciente pieza elaborada exclusivamente por Rinascere Atelier de la diseñadora peruana Elizabeth Muñoz -diseños similares que ya anteriormente ha lucido-. Se trató de un maxi vestido con detalles de glitter que le aportaron más glamour al look y que también contó con una abertura lateral que la hizo lucir más estilizada.

Habla el artista detrás del look de Flor Polo

“Para este look me inspiré en el personaje de Jessica Rabbit. Es un vestido rojo con glitter, muy iluminado y ruidoso con un profundo escote en forma de corazón y un corte en el muslo que luce bastante la pierna. Un vestido clásico rojo que hizo match con los zapatos y el labial para obtener un toque vintage”, reveló el asesor de imagen y creador del look, Alexander Casas para Wapa.pe. Para saber más sobre su trabajo como stylist y makeup artist no dudes en visitar esta nota.