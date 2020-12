Spheffany Loza añade una dosis de glamour a su look pastel con un maxi blazer

Spheffany Loza ha vuelto a captar la atención de nuestro radar fashionista. Esta vez, fue gracias a un moderno y ‘trendy’ conjunto que todas podemos lucir esta temporada para lucir fabulosas.

En Instagram, la ex chica reality compartió la fotografía de un elegante outfit que ha causado sensación entre los amantes de la moda. ¿El motivo? El look de Spheffany Loza encontró el balance perfecto entre piezas clásicas y otras en tendencia para crear un delicado y sofisticado atuendo. A continuación te damos todos los detalles de su más reciente teñida.

La hermana de Melisa Loza publicó una postal en la que luce un outfit pastel conformado por un top, biker shorts y sandalias de tacón color baby blue, elementos muy en tendencia actualmente. Para una dosis de elegancia, Spheffany Loza incorporó un maxi blazer crema que realzó su combinación.

Lo cierto es que esta no es la primera vez que Spheffany Loza luce colores pasteles en sus outfits. En ocasiones anteriores, la modelo ha exhibido su pasión por estos tonos en todo tipo de atuendos, hecho que nos demostró la versatilidad de los apastelados. Esta vez, Spheffany dio un paso más allá con el maxi blazer, consiguiendo un look digno de portada que todas podemos recrear. Así que ya lo sabes wapa, si quieres darle un ‘boost’ a tus conjuntos, no dudes en incorporar una pieza clásica y sofisticada como un blazer XL.

Dale un ‘boost’ a tu outfit con un maxi balzer

“Los colores claros y apastelados están en tendencia. Considero que el outfit es adecuado, ha recreado un look monocromático con el top, biker short y sandalias, aportando el toque chic con un maxi blazer; la prenda más importante para mí, pues es la encargada de realzar la combinación”, reveló Ana María Uzuriaga, asesora de imagen y directora de Image & Style Training para Wapa.pe.

Eso sí, si vas a usar un maxi blazer es vital que te fijes en llevar el tamaño adecuado. “Es importante tener en cuenta el largo del blazer, lo ideal será que quede por debajo del derrier o en línea con el final del biker short, no más largo pues desproporciona el cuerpo, ni muy corto pues le resta el toque chic al look”, finalizó Uzuriaga.