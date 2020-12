¿Cambiarás de look? Déjate seducir por el nuevo corte de Natalie Vértiz

Natalie Vértiz no suele alterar mucho su look personal. Sin embargo, existen ocasiones en las que, gracias a su trabajo de modelo, ella puede explorar nuevos estilos; este fue el caso de uno de sus más recientes ‘makeovers’.

En Instagram, la Miss Perú compartió una serie de postales de la sesión de fotos de la que participó para la nueva colección de un conocido diseñador peruano. Se trató de Edward Venero, quien unió fuerzas con Sanario por sus 60 años de creación, para crear una colaboración inspirada en los personajes de Hello Kitty y más.

Para situarse en el mundo de fantasía creado por VNROxSanario, Natalie Vértiz adoptó un look de belleza que no pasó desapercibido. La modelo lució un cerquillo pequeño lateral estilo ‘feathery’ (muy en tendencia en el mundo beauty) y peinó el resto de su cabello en cuatro trenzas XL (dos en cada lado) adornadas con cintas azules y rosadas.

Sin duda, este peinado es uno de los looks más extravagantes que Natalie Vértiz ha llevado, pero como ella misma admitió, “algo que ama de ser modelo, es interpretar un personaje diferente en cada sesión”. Su ‘hairstyle’ también destacó ya que incluyó un elemento ‘trendy’ como el cerquillo de corto y ligero, que junto a las trenzas trajo a la vida un look único que todas podemos recrear a nuestro estilo para complementar nuestros outfits.

El cerquillo ‘feathery’

“Los cerquillos cortos están de moda nuevamente”, así lo confirmó la estilista y Jessica Puglia para el portal The List. Una de estas versiones es el flequillo ‘feathery’, llamado así por su acabado ligero y delicado, que según los expertos es ideal para las que no quieren un cambio sutil ya que “no son exagerados ni extremos. Es un cambio simple que instantáneamente te dará un look más suave e incluso juvenil”, revelaron en el portal Style Interest.