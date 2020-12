La asimetría se impone este verano y así la lleva Alondra García Miró

Alondra García Miró sabe que la temporada de calor está a la vuelta de la esquina, por ello la modelo ya ha empezado a exhibir sus outfits verano.

Muchos piensan que el verano presenta limitaciones en cuanto a la forma en que podemos vestir. Y es que debido al calor, las capas no son una buena idea y algunos piensan que las opciones de outfit son limitadas. No obstante, esto no significa que tengamos que renunciar a nuestros gustos y el look de playa de Alondra García Miró nos lo demuestra.

En Instagram, Alondra García Miró compartió una fotografía en la que luce una ropa de baño roja, indicando que ya está lista para la temporada de calor. La pieza, firmada por Louis Vuitton cuenta con una silueta asimétrica, un fondo rojo brillante con el monograma de la marca estampado con un acabado borroso y una sola correa blanca detalles de triple V en forma de joya que según la casa de moda francesa “agregan una firma adicional de Louis Vuitton”.

Por años, los bikinis se convirtieron en las ropas de baño más populares para el verano. No obstante, recientemente hemos visto que las piezas enteras han aumentado en popularidad. ¿El motivo? Para muchas, representan una alternativa más cómoda y diferente que les permite explorar nuevos estilos y looks de playa/piscina. Así que ya lo sabes wapa, si esta temporada de calor quieres variar las cosas, elige tu estilo preferido y anímate a probar esta alternativa.

Cortes asimétricos en trajes de baño

La asimetría está teniendo su momento y los expertos en moda lo confirman. “Los recortes geométricos y los escotes entrecruzados son tendencias ganadoras en el frente de los trajes de baño, y es imposible desplazarse por las redes sociales sin ver a personas influyentes que llevan diferentes versiones del top sin mangas con un solo hombro”, revelaron en el portal Glamour respecto a esta tendencia para el verano 2020.